Армянские Ардшинбанк и Конверс Банк прекратили работу с системой «Юнистрим»

Армянский Ардшинбанк объявил о прекращении обслуживания платежной системы «Юнистрим». О прекращении работы с «Юнистрим» также свидетельствует информация на сайте другой армянской кредитной организации — Конверс Банк.

«С 21.07.2023 ЗАО “Ардшинбанк” прекращает осуществление денежных переводов по системе быстрых денежных переводов Unistream. Об этом сообщает пресс-служба банка. Банк приносит извинения клиентам и предлагает осуществлять денежные переводы по системам быстрых денежных переводов, обслуживаемых банком Moneygram, Intelexpress, Ria, Moneytun»,— говорится в сообщении пресс-службы Ардшинбанка.

На сайте Конверс Банка уточняется, что получить денежный перевод через «Юнистрим» можно, отправив заявку на получение специальной «Трансфер-карты». С ее счета можно будет перевести средства на карту Конверс Банка, уточнили в пресс-службе.

20 июля банк «Юнистрим», оператор одноименной платежной системы, попал под санкции США. Операции с подпавшими под санкции банками разрешены до 18 октября. Ограничения предполагают запрет на ведение бизнеса с резидентами США, а также блокировку активов.

21 июля крупнейшие банки Грузии Bank of Georgia и TBC Bank прекратили обслуживание клиентов, получающих деньги через систему быстрых переводов «Юнистрим».

Подробнее о последствиях санкций 20 июля — в материале «Ъ» «В борьбе с валютаризмом».

Эрдни Кагалтынов