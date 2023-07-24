Два банка Узбекистана приостановили работу с системой «Юнистрим»

Крупнейший банк Узбекистана Xalq banki (Народный банк) и Ипотека-банк приостановили работу с платежной системой «Юнистрим». Временно принимать и отправлять денежные средства в «Юнистрим» перестал и национальный оператор почты Казахстана «Казпочта». 20 июля США ввели санкции в отношении российского банка «Юнистрим» (оператор платежной системы).

Представитель Центрального банка Узбекистана уточнил ТАСС, что Народный банк и Ипотека-банк приостановили работу с «Юнистрим» по техническим причинам. Регулятор ожидает, что в ближайшее время решение по этому вопросу примут и другие банки Узбекистана.

О приостановке операций с денежными средствами через «Юнистрим» сообщили агентству и в колл-центре «Казпочты». Там уточнили, что обслуживание переводов «Юнистрим» из-за санкций было приостановлено с 20 июля. ТАСС отмечает, что на уточняющий вопрос о возможных датах возобновления операций оператор колл-центра затруднилась ответить.

20 июля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о внесении в санкционный список 95 юридических лиц. Среди них кроме банка «Юнистрим» оказались Тинькофф-банк, банк «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк. После того как «Юнистрим» попал под блокирующие санкции США, сотрудничество с одноименной платежной системой приостановили также банки Армении, Грузии и Киргизии.

Милена Костерева