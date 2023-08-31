«Юнистрим» подтвердил прекращение переводов в валюте в Таджикистан и из него

Система денежных переводов «Юнистрим» продолжит работу в Таджикистане только в рублях. Компания подтвердила, что больше не будет выдавать и отправлять переводы в долларах и евро в республику или из нее.

Клиентам до 30 сентября нужно обратиться в «Юнистрим», если они отправили в валюте перевод, который по каким-либо причинам не был получен другой стороной. С октября будет невозможно вернуть деньги в долларах и евро. «Вы по-прежнему можете отправить перевод в Таджикистан и из Таджикистана в рублях»,— отмечается в сообщении «Юнистрим» в Telegram.

Национальный банк Таджикистана в конце июля сообщал, что «Юнистрим» работает в республике только с рублями. Ограничения были введены после того, как система попала под санкции США. После внесения «Юнистрим» в американский черный список банки Грузии, Армении, Киргизии и Узбекистана начали ограничивать сотрудничество с платежной системой.

О последствиях ограничений — в материале «Ъ FM» «"Юнистрим" подстраивается под санкции».

Леонид Уварчев