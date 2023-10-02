ВСУ могут получить улучшенную версию БПЛА Bayraktar

Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі. Он уточнил, что для производства на Украине того или иного типа БПЛА нужно получить разрешение от правительства Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халук Байрактар

Фото: Umit Bektas / Reuters Халук Байрактар

Фото: Umit Bektas / Reuters

«Что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно»,— рассказал господин Байрактар в интервью «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ иностранным агентом). Сроки возможной отправки новых БПЛА не уточняются.

В июле Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. В том же месяце на Украине началось строительство предприятия по выпуску беспилотников Bayraktar. Халук Байрактар говорил, что рассчитывает начать производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в стране в 2025 году. Турецкий производитель вложит в завод $100 млн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер