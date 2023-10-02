ВСУ могут получить улучшенную версию БПЛА Bayraktar
Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил, что рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі. Он уточнил, что для производства на Украине того или иного типа БПЛА нужно получить разрешение от правительства Турции.
Халук Байрактар
Фото: Umit Bektas / Reuters
«Что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно»,— рассказал господин Байрактар в интервью «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ иностранным агентом). Сроки возможной отправки новых БПЛА не уточняются.
В июле Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. В том же месяце на Украине началось строительство предприятия по выпуску беспилотников Bayraktar. Халук Байрактар говорил, что рассчитывает начать производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в стране в 2025 году. Турецкий производитель вложит в завод $100 млн.
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