Турецкий производитель БПЛА Bayraktar вложит $100 млн в завод на Украине

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники типа Bayraktar, инвестирует $100 млн в строительство предприятия по производству БПЛА на Украине. Об этом сообщил генеральный директор Baykar Халук Байрактар на форуме оборонных индустрий в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

«Планируем инвестировать около $100 млн, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. На его завершение понадобится около полутора лет»,— сообщил турецкий бизнесмен, его цитирует украинское агентство «Укринформ».

О планах компании Baykar построить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине было известно еще в прошлом году. В августе турецкая компания купила для этого земельный участок.

Международный форум оборонных индустрий в Киеве стартовал накануне, 29 сентября. В нем участвует 165 компаний из 26 стран. За день до форума в Киев приехали генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Британии и Франции Грант Шаппс и Себастьян Лекорню. Министра обороны Франции сопровождали представители 20 французских оборонных компаний.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».