Киев уходит в глобальную оборону

В Киеве прошел 1-й Международный форум оборонных индустрий, в котором приняли участие более 250 компаний ВПК из 30 стран мира. В условиях нарастающих трудностей с поставками вооружений Киеву западные союзники намерены кардинально изменить модель укрепления оборонного потенциала Украины, наладив производство оружия и боеприпасов на ее территории. По итогам форума подписано 20 соглашений, наибольшую активность проявили компании Франции, претендующей на мировое лидерство в партнерстве с украинским ВПК. Однако долгосрочные перспективы превращения Украины в мировую фабрику оружия неочевидны. Ранее Москва предупредила страны НАТО, что любые поставки оружия Киеву и предприятия по его производству станут для России законными военными целями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве

Фото: Gleb Garanich, Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг (в центре) и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве

Фото: Gleb Garanich, Reuters

1-й Международный форум оборонных индустрий, в котором приняли участие представители 252 компаний военно-промышленного комплекса стран Запада, стал попыткой создать новую схему бесперебойного обеспечения оборонных нужд Киева с расчетом на многолетнее противостояние с Россией.

Для придания большего веса этому мероприятию в конце прошлой недели в Киеве высадился политико-дипломатический десант в составе генсека НАТО Йенса Столтенберга, главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, глав Минобороны Франции и Великобритании Себастьена Лекорню и Гранта Шэппса.

Форум начался с видеообращений к его участникам господ Столтенберга и Борреля, а также президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего увидеть в его стране не просто реципиента западной военной помощи, а будущую державу восстановленного и модернизированного ВПК. «На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов»,— заявил господин Зеленский, выразив удовлетворение тем, что участвующие в форуме компании производят «полный спектр оружия, оборонных систем и решений». Он призвал потенциальных партнеров изучить возможности совместного производства на территории Украины.

«Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к декларации форума»,— резюмировал Владимир Зеленский, выразив намерение сделать проект превращения Украины в фабрику оружия глобальным.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что «на украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм, а также автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты и противотанковые комплексы». По его словам, в размещении на своей территории производства украинского оружия заинтересованы, в частности, страны Африки.

«Это новый тренд»,— многозначительно заметил господин Кулеба, добавив, что страны Африки также ожидают возвращения украинских поставщиков.

Как заявили в МИД Украины по итогам форума, к альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран. «В рамках форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества — совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих»,— сообщил МИД Украины.

Наибольшую активность в создании новой модели военной помощи западных союзников Киеву в ходе состоявшегося в украинской столице оружейного форума проявила Франция.

Вместе с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню в украинскую столицу прибыли глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) Эмманюэль Шива и руководители ведущих оружейных компаний страны.

«Чтобы выстоять, необходимо установить прямую связь между французскими производителями и оборонным сектором Украины. Именно так Франция сможет продолжать быть надежным партнером. Мы являемся первой страной, которая пробует такой путь»,— заявил Себастьен Лекорню в интервью журналу Le Point. По его словам, в будущем «поставки оружия должны стать исключением», поскольку Франция хочет завершить «эпоху пожертвований» оружия Украине. В свою очередь, глава Генеральной дирекции по вооружениям Эмманюэль Шива предупредил, что Париж «перестанет просто давать, а потом чинить» и направит усилия на обучение работников украинского ВПК и создание мощностей на Украине.

В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в €200 млн, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей. Однако по заявлениям французских официальных лиц, до перехода к новой модели Париж намерен продолжать ежемесячно поставлять Киеву боеприпасы вплоть до конца 2024 года.

Среди флагманов французского ВПК на форуме в Киеве оказались компания Nexter, производящая гаубицы Caesar, компания Delair, которая ранее отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, и группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию бронированных машин.

Кроме того, в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA для подписания контракта на поставку саперных роботов и компании Vistory, которая предлагает построить типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования.

Одним из участников форума в Киеве стала также турецкая компания по производству дронов Bayraktar, которая намерена инвестировать $100 млн в строительство завода по производству БПЛА. «Процесс уже пошел. Строительство уже начато. На его завершение понадобится около полутора лет»,— заявил генеральный директор компании Халук Байрактар. Впервые о возможности производства турецких беспилотников на Украине заговорили еще в августе прошлого года. Посол в Турции Василий Боднар тогда заявил, что компания Baykar будет строить завод по производству БПЛА и уже купила для этого земельный участок.

Однако, несмотря на попытки президента Зеленского и его окружения представить испытывающую острую нехватку оружия и боеприпасов Украину будущей мировой фабрикой оружия, перспективы этого проекта выглядят неочевидными и ставятся под сомнение другими заявлениями украинских официальных лиц.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что Киеву сложно самостоятельно покрывать военные расходы, многое финансируется за счет помощи западных партнеров, при этом те все менее охотно дают деньги Украине. В свою очередь, глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что за счет собственных средств в первом квартале этого года Украина смогла покрыть только 60% своих расходов. При этом бюджетный дефицит из-за роста расходов на безопасность и оборону в будущем году станет рекордным — около $42 млрд.

К тому же многие предприятия украинского ВПК за более чем полтора года российской спецоперации были полностью или частично разрушены. «Пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению»,— заявил на прошлой неделе премьер Шмыгаль.

На этом фоне в Москве не раз заявляли, что любые поставки оружия Киеву и создаваемые предприятия по его производству станут законными военными целями России. А форум в Киеве совпал с новым заявлением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который дал понять, что планируемое Украиной и Западом военное производство в будущем вообще может оказаться на российской территории. «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале в День воссоединения новых регионов с Россией.

Сергей Строкань