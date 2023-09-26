Разброд и шатдаун

Противостояние республиканцев и демократов по параметрам федерального бюджета на следующий финансовый год, стартующий 1 октября, рискует обернуться проблемами для Украины. Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывают членов Конгресса не медлить и обещают сохранить поддержку Украины при любых раскладах, однако признают: в случае шатдауна (остановки работы правительства) ее объемы и оперативность претерпят изменения, что может серьезно сказаться на ходе боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

В последние дни Вашингтон сообщил немало позитивных для Киева новостей. Во-первых, о том, что на Украину из США уже прибыла первая партия давно обещанных танков Abrams. Правда, западные СМИ со ссылкой на неназванных информированных собеседников сообщили, что кардинально ситуацию на поле боя это не изменит.

Во-вторых, приближается момент передачи ВСУ ракет ATACMS дальностью до 300 км. Пока Вашингтон официально не объявлял о решении предоставить Киеву давно запрашиваемый вид вооружения, однако, судя по многочисленным источникам, вопрос уже фактически решен.

Однако помимо обнадеживающих для Киева новостей из Вашингтона движется и поток тревожных. Впервые за полтора года полномасштабных боевых действий дальнейшая поддержка Украины оказалась под вопросом.

Причем проблема вовсе не в изменившихся позициях Белого дома, где по-прежнему обещают поддерживать союзника «столько, сколько потребуется», а в традиционных для американской политики сентябрьских дискуссиях по поводу параметров бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября.

Такие споры принимают особенно ожесточенный характер, когда контроль над Белым домом и хотя бы одной из палат Конгресса оказывается в руках противоборствующих партий. Годом ранее, когда демократы контролировали администрацию, Сенат и Палату представителей, согласование бюджета прошло достаточно гладко.

На этот раз над страной нависла угроза шатдауна — ситуации, когда предыдущий финансовый год закончился, а бюджет на новый не прошел согласование в Конгрессе, из-за чего значительная часть госслужащих вынуждена прекратить работу.

В целом США оказываются в таком положении не впервые — с 1981 года остановка работы правительства происходила 14 раз, иногда всего на пару суток — до тех пор, пока демократам и республиканцам не удавалось наконец договориться.

Предвидя такой сценарий, президент Джо Байден начал переговоры с республиканцами в лице спикера Палаты представителей Кевина Маккарти заранее и еще в мае достиг определенных договоренностей. Однако в итоге от бюджетных баталий накануне дедлайна это не уберегло. «Всего несколько месяцев назад спикер Палаты представителей и я договорились об уровне расходов правительства. Теперь группка республиканцев-экстремистов не хочет выполнять эту сделку, и каждому в Америке, возможно, придется расплачиваться за это»,— с горечью заявил Джо Байден.

Правда, расплачиваться придется, вероятно, и Украине. Во всяком случае, дальнейшая помощь Киеву стала одним из пунктов разногласий, как межпартийных, так и внутриреспубликанских. При этом проблема может коснуться не только объемов поставок в будущем, но и уже обещанной помощи Украине.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в ближайшие недели средства на помощь Украине закончатся, если Конгресс не согласует выделение дополнительного финансирования.

По его словам, отсутствие одобрения законодателями запрошенных господином Байденом $24 млрд скажется на возможностях Вашингтона помогать Киеву осенью и зимой. Кроме того, вероятный шатдаун серьезно повлияет на возможности ВСУ «добиваться успехов на поле боя».

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, в свою очередь, пояснил, что даже во время остановки работы правительства (часть госслужащих в любом случае продолжит работать даже без зарплаты) США смогут продолжать оказывать военную помощь. «Но когда у вас есть несколько человек, которым запрещено приходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок. Поэтому мы считаем, что прекращение работы будет очень тревожным моментом, и призываем Конгресс профинансировать правительство»,— подчеркнул дипломат.

В Пентагоне еще на прошлой неделе постарались успокоить ситуацию и заявили, что даже в случае шатдауна тренировки украинских солдат и поставки оружия Киеву не прекратятся, поскольку подпадают под категорию «исключительной деятельности».

Тем не менее уже в понедельник, 25 сентября, заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх призналась: «Усилия по поддержке Украины могут быть затруднены». «Когда дело доходит до тренировок (во время шатдауна.— “Ъ”), они могут быть приостановлены»,— сказала госпожа Сингх.

По ее словам, поддержка Киева в рамках уже одобренного финансирования, включая передачу оборудования и вооружений, может быть продолжена в условиях остановки правительства, но нет никаких гарантий, что у Пентагона будет фактическая возможность «взять это со складов и доставить Украине».

Между тем, вероятнее всего, до 1 октября согласовать полноценный бюджет на предстоящий финансовый год уже не удастся. Чтобы выиграть время, законодатели, как сообщили американские СМИ 26 сентября, предварительно договорились принять временный законопроект, продлевающий финансирование правительства на ближайшие «четыре-шесть недель». Однако просочившаяся в прессу новость не указывала на то, будет ли в данном законопроекте заложена помощь Украине.

Даже если во временном бюджете окажутся «украинские» деньги, вопросов об объемах дальнейшей поддержки Киева это не снимает.

В законопроекте, который позволит правительству не останавливать работу, а членам Конгресса даст дополнительное время для дискуссий, судя по сообщениям в СМИ, могут быть заложены около $3,3 млрд для Украины. И это лишь малая доля средств, за которую сейчас разворачивается битва. Ведь под вопросом оказалась не только финансовая помощь Киеву на 2024 год, но и те самые $24 млрд, которые Джо Байден запросил в счет уже завершающегося 2023 финансового года.

При этом было бы неправильно считать, что лишь деньги для Украины вызывают ожесточенные споры. В списке республиканских претензий значится множество позиций — от общего требования сократить расходы до желания выделить больше средств на охрану южной границы США. Другое дело, что для Киева это скорее не облегчает, а усложняет ситуацию.

Добавляет интриги и тот факт, что Кевин Маккарти, от которого в этой схватке зависит очень многое, действительно ранее договорился с Джо Байденом о параметрах расходов, а значительная часть республиканцев готовы поддержать сделку с Белым домом. И формально господину Маккарти ничто не мешает вынести на голосование соответствующие законопроекты, которые, вероятно, будут приняты при поддержке демократов и части республиканцев. Однако группа крайне правых консерваторов в нижней палате наотрез отказывается голосовать за предложенные варианты и грозит поднять вопрос об отставке Кевина Маккарти с поста спикера, если он осмелится пойти против их воли.

Алексей Забродин