NYT: НАТО и ЕС хотят нарастить производство оружия на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министры обороны Великобритании и Франции накануне посетили Киев. По данным The New York Times, эти визиты были сделаны с целью обсудить наращивание производства западного оружия непосредственно на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Фото: AP Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Фото: AP

Визиты генсека НАТО и министров обороны Британии и Франции Гранта Шаппса и Себастьян Лекорню состоялись за день до старта форума международных военных подрядчиков на Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что на форуме соберутся представители 165 компаний из 26 стран.

Как отмечает газета, европейские чиновники сознают необходимость сокращения военной поддержки Украины из-за истощения собственных запасов. В силу этого они преподносят расширение собственной военной промышленности Киева как необходимое экономическое развитие страны.

«Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами»,— заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне. «Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению российской агрессии»,— добавил он.

Вчера Грант Шаппс и Себастьян Лекорню встретились с Владимиром Зеленским и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Вместе с французским министром прибыли представители двадцати предприятий оборонной промышленности. Они обсуждали военную поддержку, в частности усиление ПВО Украины.

Подробнее о военной помощи Украине — в публикации «Ъ» «Швейцария выпускает Leopard».

Анастасия Ларина