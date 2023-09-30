Премьер-министр Украины: от атак РФ в стране пострадало 37 оборонных предприятий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате атак российских войск в стране пострадало 37 оборонных предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению»,— сказал господин Шмыгаль в ходе выступления на Форуме оборонных индустрий (цитата по УНН). К какому периоду относятся эти данные — он не уточнил.

28 сентября на Украину прибыли генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны Великобритании и Франции Грант Шаппс и Себастьян Лекорню, а также 20 представителей предприятий французской оборонной промышленности. Они обсуждали военную поддержку, в частности усиление ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, сообщил, что в стране будет развернут масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже взял в аренду танковые заводы на Украине и с конца августа наладил ремонт танков Leopard в стране. Турецкий производитель БПЛА Bayraktar заявил, что вложит $100 млн в завод на Украине.

Подробнее — в материале «Западный завоз».

Эрдни Кагалтынов