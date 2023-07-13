Нефть отыгрывает дефицит

Впервые с конца апреля цены на нефть Brent поднялись выше $81 за баррель, выйдя из узкого коридора, в котором находились более двух месяцев. Оживлению на рынке способствовали ослабление американской валюты, что снижает риски дальнейшего ужесточения политики ФРС, а также усиление дефицита топлива на мировом рынке за счет сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и общего роста спроса. При этом сокращение дисконта по Urals поддерживает и российский фондовый рынок, и российскую валюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость североморской нефти Brent 13 июля впервые с конца апреля поднималась выше отметки $81 за баррель.

По данным Investing.com, она достигала $81,25 за баррель, что на 1,4% выше закрытия предыдущего года.

Даже с учетом коррекции в конце дня в результате трехдневного ралли цены выросли более чем на 3% и вышли из довольно узкого коридора — $73–78 за баррель,— в котором находились больше двух месяцев.

Это благоприятно отразилось и на российском сорте Urals, тем более что дисконт к североморской нефти значительно сократился. Так, по данным Reuters, котировки российской нефти при поставке в Северную Европу находились в четверг вблизи отметки $63 за баррель, при поставке в Южную Европу — около $64 за баррель, тем самым уверенно преодолев потолок цен, установленный западными странами в отношении покупки российской нефти.

Эксперты связывают положительную динамику котировок нефти с ослаблением доллара и замедлением роста потребительских цен в США.

Как отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова, выход выше $80 за баррель был спровоцирован тем, что данные по инфляции в США за июнь оказались лучше ожиданий. Темпы роста замедлились с 4% (в мае) до 3% при консенсусе 3,1%, что является минимальным значением с 2021 года.

Вместе со слабеющим долларом это оказало поддержку ценам на нефть, ослабив риски ужесточения политики ФРС, отмечает эксперт. По данным Investing.com, индекс DXY, отражающий курс доллара относительно шести ведущих валют, впервые с апреля 2022 года опустился ниже отметки 100 пунктов.

Дополнительную поддержку рынку оказали и вводимые ограничения по добыче со стороны ОПЕК+, и в целом дефицит предложения топлива на мировом рынке. Как отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, на прошлой неделе в целях стабилизации рынка Саудовская Аравия заявила о продлении в августе добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, Россия также дополнительно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом, уточняет аналитик, в США стратегические запасы нефти четыре недели подряд находились на минимуме с 1983 года, тогда как коммерческие запасы за прошедшую неделю выросли менее чем на 6 млн баррелей.

Кроме того, говорит аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова, в целом на настроении инвесторов могло позитивно сказаться улучшение оценки спроса на нефть в мире в 2023 и 2024 годах.

Среди главных факторов, оказывающих влияние на рынок,— спрос со стороны ведущих экономик мира, в том числе Китая, решения США по объемам и времени закупок нефти в стратегические резервы страны.

Екатерина Крылова указывает на сильную статистику по Китаю, импорт нефти которого за июнь достиг 12,7 млн баррелей в сутки, почти в 1,5 раза превысив прошлогодний показатель. Как отмечает господин Болотских, если США начнут активно восполнять свои запасы, то цены могут подняться до $85 за баррель.

Как отмечает Анна Михайлова, более высокий уровень цен на нефть при одновременном сокращении дисконтов приводит к росту стоимостного объема российского экспорта, что при прочих равных оказывает поддержку рублю. По словам Даниила Болотских, рост стоимости топлива «позитивно отражается на фондовом рынке за счет роста акций нефтяников». В частности, по его мнению, попытка преодолеть уровень 2900 пунктов по индексу Московской биржи в начале торгов четверга была «связана с этими обстоятельствами».

Сейчас котировки акций нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татфнети», «Сургутнефтегаза» — находятся вблизи максимумов с 20-х чисел февраля прошлого года. Тогда как многие «голубые фишки», за исключением акций Сбербанка, не дотянули до тех значений. При этом нефтяные компании остаются одними из немногих на российском рынке, кто платит дивиденды, причем немалые.

Дмитрий Михайлович