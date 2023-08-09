Восток не ближний

Российские нефтекомпании на фоне санкционных ограничений стали все чаще тестировать поставки на ближневосточные НПЗ, которые стремятся воспользоваться скидками на нефть из РФ. По данным Kpler, ЛУКОЙЛ впервые в этом году отправил малосернистую нефть со своих месторождений Каспия на НПЗ эмиратской ADNOC в Эр-Рувайсе. Это вторая подобная поставка на НПЗ эмиратской компании, крупнейшими потребителями российской нефти по-прежнему являются заводы в Китае и Индии. По мнению экспертов, пока остается вопрос, будут ли они конкурировать за российские поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Эмиратская ADNOC закупила спотовую партию нефти сорта CPC Blend на 861 тыс. баррелей (около 110 тыс. тонн) у ЛУКОЙЛа для своего НПЗ в Эр-Рувайсе, рассказали “Ъ” в Kpler. Речь идет о поставке с месторождения имени Филановского на Каспии, нефть с которого отгружается в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК; доля ЛУКОЙЛа в проекте — 12,5%). Это вторая поставка нефти ЛУКОЙЛа на эмиратский НПЗ: в прошлом году компания поставила в ОАЭ нефть сорта «Варандей». В ЛУКОЙЛе не ответили “Ъ”.

С прошлого года российские нефтекомпании начали активно отправлять нефть и нефтепродукты в направлении эмиратского торгового хаба в Фуджейре, в том числе для блендирования и последующего реэкспорта. Таких операций практически не было до момента, когда ЕС и США ввели против РФ санкции за начало боевых действий на Украине, которые затруднили экспорт российского сырья. До санкций Европа была крупнейшем рынком сбыта для российской нефти. ОАЭ наряду с Саудовской Аравией является партнером РФ в сделке по ограничению добычи нефти.

После введения санкций против РФ крупнейшими потребителями российской нефти стали китайские и индийские НПЗ, которые извлекли выгоду от того, что российская нефть стала торговаться со значительным дисконтом к сорту Brent. После введения потолка ЕС и G7 в декабре 2022 года дисконты на сорт Urals достигали $40 за баррель, что привело к существенному снижению нефтегазовых доходов бюджета. Чтобы выправить ситуацию, Минфин ввел фиксированный дисконт для расчета налогов в нефтяной отрасли, который с сентября составит $20 за баррель. Кроме того, правительство прибегло к уменьшению экспорта российской нефти, который уже в июле снизился до 3,1 млн баррелей в сутки. По официальным данным Минфина, в результате дисконт Urals к Brent в июле сократился до $15 за баррель.

ЛУКОЙЛ и раньше сотрудничал с ADNOC. Так, ЛУКОЙЛ сообщал в мае прошлого года о готовности эмиратской компании задействовать на своих месторождениях «энергоэффективное оборудование» российского производства. Кроме того, в 2019 году ЛУКОЙЛ получил 5% в проекте Ghasha по освоению девяти мелководных месторождений в Персидском заливе совместно с ADNOC (55%), Eni (25%), Wintershall (10%) и OMV (5%). Проект предполагает годовую добычу 40 млн кубометров газа и 120 тыс. баррелей нефти и конденсата в сутки.

Пока возникает вопрос, встанет ли ADNOC в один ряд с китайскими и индийскими компаниями, крупнейшими покупателями нефти из РФ, рассуждает Виктор Катона из Kpler. По его мнению, ADNOC будет смешивать добываемую в ОАЭ тяжелую нефть сорта Upper Zakum с CPC Blend. В результате ADNOC сможет высвободить объемы легкой нефти Murban, которая традиционно использовалась для НПЗ в Эр-Рувайсе, для экспортного рынка. CPC Blend торгуется с небольшой премией к Urals и относится к малосернистым и легким сортам нефти. ОАЭ воспользовались тем, что российская нефть сейчас торгуется с дисконтом, отмечает эксперт. В последние несколько лет на этом НПЗ шла модернизация, что также объясняет выбор CPC как наиболее легкого сорта нефти из доступных. По оценке Виктора Катоны, эмиратский НПЗ может сэкономить порядка $5–7 на покупке российской нефти CPC по сравнению с Murban.

Дмитрий Козлов