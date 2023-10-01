В Смоленске ПВО и РЭБ уничтожили три беспилотника

В небе над Смоленском утром 1 октября были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, пытавших атаковать город, сообщил смоленский губернатор Василий Анохин.

По информации главы региона, БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Заднепровском районе областного центра.

Как сообщил господин Анохин, в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. В настоящее время на месте падения дронов работают экстренные службы, добавил губернатор.

Также информацию об уничтожении трех украинских дронов в Смоленске подтвердили в министерстве обороны РФ, уточнив, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. По данным ведомства, БПЛА пытались совершить «террористическую атаку по объектам на территории России».

Ранее сегодня, 1 октября, Минобороны РФ сообщало, что утром украинский беспилотник был уничтожен в небе над Краснодарским краем. В каком населенном пункте упал сбитый ПВО дрон, ведомство не уточняло.

Александр Кислов