ПВО сбила украинский беспилотник в Краснодарском крае

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем утром 1 октября.

Согласно данным российского военного ведомства, БПЛА самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО около 08.00 мск. В Минобороны пояснили, что беспилотник пытался «совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ». Над каким именно населенным пунктом уничтожили дрон, не уточняется.

Власти Краснодарского края информацию об уничтожении беспилотника в небе над регионом пока не прокомментировали.

Александр Кислов