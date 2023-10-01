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Коммерсантъ FM
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ПВО сбила украинский беспилотник в Краснодарском крае

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем утром 1 октября.

Согласно данным российского военного ведомства, БПЛА самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО около 08.00 мск. В Минобороны пояснили, что беспилотник пытался «совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ». Над каким именно населенным пунктом уничтожили дрон, не уточняется.

Власти Краснодарского края информацию об уничтожении беспилотника в небе над регионом пока не прокомментировали.

Александр Кислов

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