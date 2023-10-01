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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 585-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 октября

Вооруженные силы Украины обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области, есть раненые. Силами ПВО сбиты украинские беспилотники в Краснодарском крае и Смоленской области. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не исключил, что Лондон будет обеспечивать безопасность судов, перевозящих украинское зерно морским путем. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:18. Вооруженные силы Украины обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области, три человека ранены — губернатор региона Гладков.

9:17. Над территорией Смоленской области средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника — Минобороны РФ.

9:15. Три судна с сельхозпродукцией покинули в воскресенье, 1 октября, украинские порты по временному «гуманитарному коридору», действующему после выхода России из зерновой сделки в июле этого года — сервис MarineTraffic.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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9:11. Украинский беспилотник самолетного типа сбит утром в воскресенье в Краснодарском крае — Минобороны РФ.

9:07. Объект промышленной инфраструктуры поврежден в городе Умани в Черкасской области Украины, минувшей ночью там объявлялась воздушная тревога — украинский 24-й телеканал.

9:02. С 1 октября во Владивостоке из-за усиления санкций Евросоюза временно отключены паркоматы, так как компания-производитель парковочного оборудования уведомила дистрибьютора о прекращении поддержки программного обеспечения — компания «Цифровое Приморье».

8:55. США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины — президент США Байден, комментируя принятие Конгрессом законопроекта о временном (на 45 дней) финансировании правительства, в котором не заложены средства на поддержку Киева.

8:50. Россия должна присоединить еще четыре украинских региона — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, поскольку на этих землях «живут русские люди» — вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

8:47. Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс изучает возможность переноса обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину, он также не исключил, что Лондон будет обеспечивать безопасность судов, перевозящих украинское зерно морским путем — The Telegraph.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 584-й

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