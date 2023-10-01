Байден подписал временный бюджет, не включающий помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства на 45 дней. Документ не предусматривает помощь Украине на этот период. Если бы закон не был подписан до полуночи 1 октября (7:00 по московскому времени), в США была бы приостановлена работа правительства (шатдаун).

Информация о подписании закона приводится на сайте Белого дома. В официальном заявлении президент назвал хорошей новостью принятие закона Конгрессом, так как в США не будет объявлен шатдаун. Джо Байден считает, что Конгресс предотвратил «ненужный кризис». Вместе с тем президент выразил надежду, что республиканцы обеспечат возможность предоставления помощи Украине, потому что США «ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе», чтобы она была «прервана».

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о временном финансировании за несколько часов до подписания документа президентом. Документ поддержали 88 сенаторов, 9 выступили против. Лидеры республиканцев и демократов в Сенате пообещали, что документ о поддержке Украины будет принят позднее.

Законопроект предложили республиканцы, которые контролируют Палату представителей. Демократы, которые контролируют Сенат, изначально предлагали включить во временный бюджет помощь Украине на $6 млрд. Пентагон на этом фоне заявлял, что исчерпал почти все средства на помощь Киеву. Минобороны сделало «серьезное предупреждение» о последствиях отказа предоставить новую помощь для ситуации на поле боя.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».