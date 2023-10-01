Байден поддержал принятый Конгрессом бюджет, не включающий помощь Киеву

Президент США Джо Байден прокомментировал принятие Конгрессом временного бюджета, который не включает помощь Украине. Американский лидер назвал хорошей новостью, что в США не будет объявлена остановка работы правительства (шатдаун), и выразил надежду, что республиканцы обеспечат возможность предоставления помощи Украине.

«Хотя спикер (Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти.— "Ъ") и подавляющее большинство членов Конгресса непоколебимы в поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана»,— говорится в заявлении господина Байдена на сайте Белого дома.

Американский лидер ожидает, что спикер Палаты представителей «сохранит свои обязательства перед народом Украины» и обеспечит принятие поддержки, «необходимой для помощи Украине в этот критический момент».

Джо Байден считает, что Конгресс предотвратил «ненужный кризис», который произошел бы в случае шатдауна. Он отметил, что закон даст возможность выполнять обязательства перед населением: платить зарплаты военным, обеспечивать социальную помощь. «Это хорошая новость для американского народа»,— считает президент. Вместе с тем он вновь обвинил республиканцев в нарушении ранее достигнутых договоренностей насчет продолжения финансирования правительства.

Сенат Конгресса США ранее вслед за Палатой представителей принял проект финансирования правительства на 45 дней большинством голосов. Документ поддержали 88 сенаторов, 9 выступили против. Лидера большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл перед голосованием пообещали дальнейшую поддержку Украине, хотя законопроект ее не включает.

Законопроект предложили республиканцы, которые контролируют Палату представителей. Демократы, которые контролируют Сенат, изначально предлагали включить во временный бюджет помощь Украине на $6 млрд. Пентагон на этом фоне заявлял, что исчерпал почти все средства на помощь Киеву. Минобороны сделало «серьезное предупреждение» о последствиях отказа предоставить новую помощь для ситуации на поле боя.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».