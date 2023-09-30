Брянский губернатор заявил о повреждении трех домов в селе из-за обстрела

Село Горожанка Суземского района Брянской области попало под обстрел, повреждения получили три жилых домовладения, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. Он утверждает, что обстрел совершили вооруженные силы Украины. На месте работают экстренные службы.

В ночь на сегодня, 30 сентября, господин Богомаз сообщил, что в результате обстрела ВСУ в поселке Погар было нарушено электроснабжение, никто не пострадал.

29 сентября ряд Telegram-каналов сообщали о боях с украинскими диверсантами в приграничных населенных пунктах Брянской области. Однако господин Богомаз это отрицал. По его словам, «границу никто не пересек... наши люди не пострадали».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов