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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 584-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 30 сентября

Над Белгородской областью сбиты девять снарядов РСЗО «Ураган». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут производить вооружения на замороженные активы России. Спикер Палаты представителей Маккарти предложил принять временный бюджет США без помощи Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:29. Семья 98-летнего Ярослава Хунки, воевавшего в дивизии СС «Галичина», скрывается после чествования в канадском парламенте. Об этом CBC сообщила друг семьи Борб Бонанфан. По ее словам, члены семьи «боятся показать лица».

11:29. В районе города Южное в Одесской области (где находится одноименный порт) произошел взрыв, сообщило украинское издание «Страна.ua». Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Одесской и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.

11:29. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране будет развернут масштабный международный кластер по производству оружия и военной техники. По его словам, в Киеве уже прошел форум, в ходе которого был создан «альянс оборонных индустрий», который будет финансироваться за счет продажи конфискованных российских активов. Слова президента приводятся в сообщении Telegram-канала его офиса.

11:28. Бывший премьер Словакии Роберт Фицо вновь выступил против передачи оружия Украине. Его партия Smer может победить на предстоящих выборах. «Лучше 10 лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и россиянам безрезультатно убивать друг друга еще десять лет»,— сказал он.

11:27. Украинские войска в ночь на 30 сентября пытались атаковать объекты на территории России с использованием реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщило Минобороны РФ. Все девять снарядов были сбиты средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

11:27. Румыния направляет средства противовоздушной обороны к деревням на Дунае, которые граничат с Украиной, сообщили источники Reuters в Минобороны страны. Румыния и НАТО обеспокоены, что российско-украинский конфликт может распространиться на другие страны. Кроме этого власти расширили бесполетную зону и разместили еще четыре американских истребителя F-16.

11:27. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти предложил принять «чистую» резолюцию о временном финансировании правительства, которая не будет предусматривать помощь Украине. Приостановка работы правительства (шатдаун) произойдет, если Палата представителей и Сенат не согласуют в каком-либо виде бюджет до 1 октября.

11:27. Остановка финансирования правительства (шатдаун) приведет к проблемам с предоставлением помощи Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

11:27. Украина готовится к новому наступлению в октябре, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС. По данным российских госагентств, президент Украины Владимир Зеленский согласовал планы с США и Великобританией. Ожидается наступление на херсонском и запорожском направлениях.

11:26. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) приостановило статус «спонсора войны» для венгерского OTP Bank и пяти пяти греческих судоходных компаний. Ведомство выразило надежду, что это поспособствует разблокировке Будапештом помощи Евросоюза на €500 млн и что Греция не станет блокировать будущий 12-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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