В поселке Брянской области нарушено энергоснабжение после атаки Украины

В поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, это произошло в результате атаки Украины. Глава региона не уточнил, как был нанесен удар.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Накануне, 29 сентября, ряд Telegram-каналов сообщали о боях с украинскими диверсантами в приграничных населенных пунктах Брянской области. Однако господин Богомаз это отрицал. По его словам, «границу никто не пересек... наши люди не пострадали».