Министры обороны России и Южного Судана провели встречу

Министр обороны Сергей Шойгу провел встречу с коллегой из Южного Судана генералом Чол Тон Балоком, сообщило министерство обороны. На встрече обсуждались перспективы военно-технического сотрудничества стран. Также министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.

Стороны отметили важность укрепления военного сотрудничества между Россией и Южным Суданом для обеспечения стабильности и безопасности в центральной Африке. Также министры договорились о дальнейших совместных шагах по развитию двусторонних отношений в военной области.

28 сентября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Южного Судана Салвой Кииром. Тогда Владимир Путин отметил, что Москва будет поддерживать Южный Судан в урегулировании внутриполитической ситуации и обеспечении безопасности.

Подробнее — в материале «Президент Южного Судана добрался до Москвы».

Александра Горошилова