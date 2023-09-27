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Президент Южного Судана добрался до Москвы

Салва Киир пропустил саммит Россия—Африка, но не смог позволить себе не встретиться с Владимиром Путиным

Президент Южного Судана Салва Киир прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло через два месяца после того, как один из подчиненных господина Киира принял участие в саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге. Сам южносуданский лидер тогда не приехал — по всей вероятности, из-за давления Запада — и теперь хочет наверстать упущенное. Джубе очень нужна поддержка Москвы в Совбезе ООН по вопросу снятия санкций и оружейного эмбарго. Есть также планы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Президент Южного Судана Салва Киир не попал на саммит Россия—Африка и теперь хочет наверстать упущенное

Президент Южного Судана Салва Киир не попал на саммит Россия—Африка и теперь хочет наверстать упущенное

Фото: Monicah Mwangi, Reuters

Президент Южного Судана Салва Киир не попал на саммит Россия—Африка и теперь хочет наверстать упущенное

Фото: Monicah Mwangi, Reuters

Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана. Салва Киир прибыл в Москву накануне с официальным визитом. «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня»,— говорится в предваряющем встречу сообщении пресс-службы Кремля. В свою очередь, в канцелярии президента Южного Судана заявили, что господин Киир планирует обсудить «процесс установления мира» в стране, подготовку к президентским выборам, намеченным на 2024 год, а также международные санкции и оружейное эмбарго, действующие в отношении Джубы. Еще одна тема — не прекращающийся с весны конфликт в соседнем Судане, в результате которого Джубе пришлось принять тысячи беженцев, что усугубило и без того непростую ситуацию в стране.

Напомним, что Южный Судан обрел самостоятельность от Судана только в 2011 году. Не прошло и двух лет, как между сторонниками президента Салвы Киира и вице-президента Риека Мачара вспыхнул конфликт, который унес жизни 380 тыс. человек. Столкновения продолжились и после достижения мирного соглашения 2018 года. Из 11,6 млн населения 2,2 млн были вынуждены покинуть свои дома, еще 2,3 млн бежали в другие страны. В 2020 году в Южном Судане было сформировано единое переходное правительство. С тех пор срок его полномочий дважды продлевался, но в итоге было принято решение о проведении всеобщих выборов в декабре 2024 года. Если все получится, это голосование станет первым в стране с момента обретения независимости.

Впрочем, ситуация может вновь выйти из-под контроля, так как конфликт между Салвой Кииром и Риеком Мачаром до сих пор не исчерпан. В середине сентября два политика разошлись во мнении о готовности страны к выборам. Последний задался вопросом, как пройдут выборы, если не будут выполнены ключевые договоренности, среди которых возвращение домой беженцев и перемещенных лиц, а также развертывание необходимого числа сил на местах, способных обеспечить безопасность. В свою очередь, Салва Киир предостерег своих заместителей от заявлений, потенциально дестабилизирующих ситуацию. Он выразил надежду, что выборы состоятся, несмотря на задержки с выполнением ключевых положений мирного соглашения.

Выступая на прошлой неделе с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Салва Киир призвал всемирную организацию отменить введенное в отношении его страны оружейное эмбарго.

Такая мера, по его словам, укрепит безопасность накануне запланированных выборов. И президента можно понять. Южный Судан — одна из самых непростых стран с точки зрения безопасности. В опубликованном во вторник отчете Миссии ООН в Южном Судане говорится, что только за три месяца — с апреля по июнь этого года — была задокументирована гибель 395 мирных жителей, 281 был ранен и 166 похищены. Отмечается, что большинство жертв приходится на инциденты, совершенные местными ополченцами и/или группами гражданской обороны. Причина столкновений, как правило, связана с межобщинной враждой.

Напомним, санкции ООН были продлены на год в конце мая на основании проекта резолюции Совета Безопасности, предложенного США. Россия, Китай, Гана, Габон и Мозамбик воздержались при голосовании. Как указал тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя, Южный Судан нуждается в укреплении своих еще формирующихся вооруженных сил и предусмотренные резолюцией послабления в санкционном режиме недостаточны.

Вероятно, об этом же зайдет речь и на встрече Салвы Киира с Владимиром Путиным. Наверняка будут затронуты и вопросы развития двусторонних экономических контактов. По данным ФТС за 2021 год, товарооборот между Россией и Южным Суданом составил $11,3 млн. Доля российского экспорта — $7,7 млн, а импорта — $3,5 млн.

Ранее президент Киир говорил о заинтересованности Южного Судана в присоединении к БРИКС.

По его словам, страна будет искать в этом объединении партнера, который поможет ей развивать сельскохозяйственное и промышленное производство. В Южном Судане уже работает компания с российским капиталом «Сафинат», которая построила нефтеперерабатывающий завод в городе Бентиу и цементный завод в пригороде Джубы. В рамках проходившего в июле саммита Россия—Африка звучали слова, что ряд африканских стран, включая Южный Судан, обсуждают с Москвой возможность инвестиций в газовые проекты на их территориях. Там также говорилось о планах «Росгеологии» на проведение геологоразведки в Южном Судане, где есть залежи урана, лития и меди.

Делегацию Южного Судана в Санкт-Петербурге возглавлял один из пяти вице-президентов Табан Денг Гаи. Теперь пришло время для встречи на более высоком уровне. «Визит Киира в Россию стоит рассматривать как продолжение саммита Россия—Африка. До конца года ожидаются визиты еще ряда африканских лидеров, которые не смогли приехать в Петербург, в том числе из-за давления стран Запада»,— сказал “Ъ” эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. По его словам, запрос Южного Судана к России совпадает с запросом большинства африканских стран: сотрудничество в сфере продовольственной и энергетической безопасности, подготовка кадров, развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе цифровизация государственного управления. «Вероятно, по ходу визита появятся спекуляции, связанные с сотрудничеством в сфере добычи и разведки углеводородов, а также в нефтепереработке, однако реализация таких проектов в среднесрочной перспективе маловероятна: слишком высокие риски и сложный рынок для российских компаний. Сейчас Россия может быть заинтересована с Южным Суданом только торговать и на перспективу готовить кадры»,— подчеркнул эксперт.

Марианна Беленькая

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