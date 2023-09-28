Путин провел переговоры с президентом Южного Судана в Кремле

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Южного Судана Салвой Кииром. На встрече главы государств обсудили строительство НПЗ и развитие двусторонних отношений.

Как сообщают «РИА Новости», на встрече Владимир Путин отметил развитие отношений между Россией и Южным Суданом. «Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной из первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития»,— сказал он. Господин Путин также добавил, что Москва будет поддерживать Южный Судан в урегулировании внутриполитической ситуации и обеспечении безопасности.

У стран, по словам российского президента, есть «хорошие наработки» в сфере энергетики. «У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе и в энергетике. Надеюсь, что все наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ (нефтеперерабатывающего завода.— "Ъ") в вашей стране с участием нашей компании, и планы второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей»,— сказано в расшифровке разговора на сайте Кремля.

Президент Киир заявил, что Южный Судан не видит альтернатив дружбе с Москвой. «Мы будем работать сообща с вами и с Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна не исключение. Мы самая молодая нация на планете, и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В июле саммит Россия—Африка в Санкт-Петербурге господин Киир не посетил. Однако Южному Судану важна поддержка Москвы в Совбезе ООН по вопросу снятия санкций и оружейного эмбарго.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Президент Южного Судана добрался до Москвы».

Петр Бузлаев