Экс-глава воронежского алюминиевого завода Арапов обжалует свое банкротство

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд со второго раза (в первый были выявлены бюрократические нарушения) принял к производству жалобу бывшего главы алюминиевого завода «АВА-Трейд» Леонида Арапова на решение Арбитражного суда Воронежской области о признании его банкротом. Информация об этом появилась в картотеке дел. Заседания назначено на 20 октября.

Господин Арапов также обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета финансовому управляющему Максиму Мокшину принимать решения о прекращении полномочий действующего руководителя и назначении нового до рассмотрения его апелляционной жалобы в двух компаниях: ООО «АЛ5 Холдинг», которую контролирует заявитель, и ООО «АЛ5» (владеет «АВА-Трейд»), в которой ему принадлежит 4,5%. Возглавляет первую фирму Вячеслав Фальковский, вторую — Сергей Солодов. Суд не стал удовлетворять требования господина Арапова.

Арбитражный суд Воронежской области признал господина Арапова банкротом в начале августа. С заявлением о признании его финансово несостоятельным в январе 2022 года обратилось ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард». В апреле была введена процедура реструктуризации долгов, тогда же банк уступил свои требования по договору цессии индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. Конкурсным управляющим был назначен Максим Мокшин.

К августу процедура реструктуризации была завершена, поэтому суд признал должника банкротом и постановил продать его имущество в течение полугода. Заседание по вопросу о продлении или завершении процедуры назначено на 6 февраля. Вячеслав Фальковский обжаловал это решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде и в Арбитражном суде Центрального федерального округа, но оба раза ему было отказано, иск возвращен заявителю.

Во время реструктуризации долгов господина Арапова ООО «АВА-Трейд» дважды пыталось взыскать с него убытки в сумме 16,5 млн руб. за перелеты всей семьей на частных самолетах в Пермь, Сочи, Дубай в марте-апреле 2022 года за счет компании и 362,1 млн руб., которые он якобы похитил при попытке избежать уплаты НДС, создав фиктивные договоры о финансово-хозяйственных отношениях с ООО «Профмаркет» (ликвидировано, торговало металлами и металлическими рудами), ООО «М-Корт» (ликвидировано, торговало отходами и ломом), ООО «Авента» (ликвидировано, торговало металлами и металлическими рудами) и ООО «ПМЧ» (ликвидировано, торговало металлами и металлическими рудами), якобы связанными с ним. Арбитраж в обоих случаях отказал, ссылаясь на законодательство о банкротстве.

В июне стало известно, что господин Арапов выступает фигурантом дела о двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суть обвинений не раскрывается. Согласно материалам Таганского райсуда Москвы, бизнесмену вменялось хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора. Фигурант вину не признавал.

Леонид Арапов стал участником корпоративного конфликта с партнерами по алюминиевому холдингу «АЛ5». В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — его полномочия на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Вместо него компанию возглавил Сергей Солодов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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