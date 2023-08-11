Экс-главу воронежского алюминиевого завода Леонида Арапова признали банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал бывшего главу алюминиевого завода «АВА-Трейд» Леонида Арапова банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о признании господина Арапова банкротом в январе 2022 года обратилось ПАО Акционерный коммерческий банк «Авангард». В апреле была введена процедура реструктуризации долгов, тогда же банк уступил свои требования по договору цессии индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. Конкурсным управляющим был назначен Максим Мокшин.

К августу реструктуризация долгов была завершена, поэтому суд признал должника банкротом и постановил продать его имущество в течение полугода. Заседание по вопросу о продлении или завершении процедуры назначено на 6 февраля. Финансовым управляющим выбран господин Мокшин. Вячеслав Фальковский обжаловал это решение в 19-м арбитражном апелляционном суде (расположен в Воронеже) и в Арбитражном суде Центрального федерального округа, но оба раза ему было отказано, иск возвращен заявителю.

Во время реструктуризации долгов господина Арапова ООО «АВА-Трейд» дважды пыталось взыскать с него убытки в сумме 16,5 млн руб. за перелеты всей семьей на частных самолетах в Пермь, Сочи, Дубай в марте-апреле 2022 года за счет компании и 362,1 млн руб., которые он якобы похитил при попытке избежать уплаты НДС, создав фиктивные договоры о финансово-хозяйственных отношениях с ООО «Профмаркет» (ликвидировано, торговало металлами и металлическими рудами), ООО «М-Корт» (ликвидировано, торговало отходами и ломом), ООО «Авента» (ликвидировано, торговало металлами и металлическими рудами) и ООО «ПМЧ» (ликвидировано, торговало металлами и металлическими рудами), якобы связанными с ним. Арбитраж в обоих случаях отказал, ссылаясь на законодательство о банкротстве.

Сейчас господин Арапов находится под домашним арестом по делу о двух эпизодах мошенничества ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суть обвинений не раскрывается. Согласно материалам Таганского райсуда Москвы, бизнесмену вменяется хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора. Фигурант вину не признает. Его защитники считали возможным избрать предпринимателю более мягкую меру пресечения.

Леонид Арапов стал участником корпоративного конфликта с партнерами по алюминиевому холдингу «АЛ5». В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — его полномочия на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Вместо него компанию возглавил Сергей Солодов.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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