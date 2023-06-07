Суд в Москве отправил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве воронежского бизнесмена Леонида Арапова

Таганский районный суд Москвы 5 июня отправил под домашний арест до 3 июля воронежского бизнесмена и совладельца алюминиевого холдинга «АЛ5» Леонида Арапова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщил суд.

Расследованием занимается следственное управление УВД по Центральному административному округу московского главка МВД. Официальных сообщений об уголовном деле нет. В суде «Ъ-Черноземье» уточнили, что обвиняемый вину не признает. Адвокат предпринимателя Андрей Макеев не ответил на просьбу прокомментировать дело.

Леонид Арапов стал участником корпоративного конфликта с партнерами по алюминиевому холдингу «АЛ5». В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — его полномочия на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Вместо него компанию возглавил Сергей Солодов. Компания также предъявила ему требования о взыскании расходов ее денег на авиаперелеты и турпоездки семьи предпринимателя в 2019-2022 годах, а также якобы произошедший вывод средств со счетов компании на личные.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тяжела доля туриста».

Сергей Толмачев

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