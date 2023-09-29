Генштаб заявил, что планов на дополнительную мобилизацию нет

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский провел брифинг по теме начала осеннего призыва граждан. Среди прочего он подчеркнул, что у Генштаба нет планов проведения «дополнительных мобилизационных мероприятий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Цимлянский (справа)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Цимлянский (справа)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач»,— сообщил контр-адмирал Цимлянский во время брифинга (цитата по пресс-службе Минобороны).

По его словам, в последнее время значительно увеличилось количество граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их приема Минобороны расширило сеть пунктов отбора граждан на службу, а также увеличило количество инструкторов.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах Объединенной группировки войск принято более 325 тыс. человек. Президент Владимир Путин также говорил в середине сентября, что ежедневно подписывают контракт 1000–1500 добровольцев. Он подчеркивал, что это отличает Россию от Украины, в которой мобилизация носит насильственный характер.

Еще в марте 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием», писало, что российские власти решили отказаться от мобилизации. Вместо этого они запланировали набрать до конца года 400 тыс. добровольцев.

За последние недели в РФ сформировался ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета — об этом “Ъ” рассказали опрошенные профильные компании.

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