Путин о мобилизации: тысячи человек ежедневно добровольно подписывают контракт

Президент России Владимир Путин заявил, что пока на Украине постоянно идет насильственная мобилизация, в России была лишь частичная мобилизация, в рамках которой были призваны 300 тыс. человек. Теперь же, по словам президента, за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты 270 тыс. человек. Ежедневно 1000-1500 человек подписывают контракты с Минобороны, привел глава государства цифры, отвечая на вопрос о возможности новой мобилизации в стране.

«Я не знаю в другой стране это возможно или нет. Они добровольно идут, понимая, что окажутся на фронте. Мужики наши, понимая, что они могут жизнь отдать, получить увечья, добровольно подписывают контракты»,— сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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