Строем на воинский учет

За последние недели в РФ сформировался ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета — об этом “Ъ” рассказали опрошенные профильные компании. При этом, по их словам, зачастую военкоматы не справляются с большим наплывом посетителей и там возникают очереди. Кроме того, у многих из них различаются требования к оформлению документов. В результате для работодателей увеличивается риск штрафов, которые с 1 октября вырастут до нескольких сотен тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В преддверии увеличения штрафов за нарушение порядка ведения воинского учета в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Компании же, которые предоставляют эту услугу, как и сами работодатели, жалуются на сложности при сдаче документов в военкоматы. Напомним, по закону компании обязаны вести воинский учет работников, с которыми у них заключен трудовой договор, а 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, сильно (с 5 тыс. до 400–500 тыс. руб. в зависимости от статьи) ужесточающие штрафы за нарушения в этой сфере.

О существенном приросте спроса на аусорсинг воинского учета “Ъ” сообщил ряд профильных компаний, в том числе «Юнистафф Пейрол» (компания ANCOR), «Мариллион», «Северсталь — Центр единого сервиса», 1С-WiseAdvice и Б1. Так, по словам старшего менеджера департамента аутсорсинга «Мариллиона» Натальи Коротиной, в последние три месяца компания получила вчетверо больше запросов, чем за полгода: большинству клиентов нужна постановка на воинский учет «под ключ». «За последние три месяца примерно каждый десятый действующий клиент обратился с запросом по оказанию услуги воинского учета»,— отмечает и старший юрист по трудовому праву компании «Юнистафф Пейрол» Алина Веретена. В пресс-службе 1С-WiseAdvice отмечают, что для компаний, никогда не имевших в штате специалистов, так глубоко разбирающихся в нюансах воинского учета, единственным способом быстро решить вопрос стал аутсорсинг таких задач. «Нанять такого сотрудника в штат, да еще и быстро, очень сложно — годами эти компетенции никому не были нужны, и число профильников сократилось»,— рассказали “Ъ” в кадровом отделе крупной транспортной компании.

Часто сложности при оформлении документов возникают и у специалистов. «Сталкиваемся с отсутствием единых стандартов и требований — каждый военкомат и комиссия работают по-своему»,— говорит член генсовета «Деловой России» Юлия Тарасова. «Нет точного перечня документов, которые нужно предоставить. Есть методические рекомендации, но часто, даже соблюдая их, мы получаем отказ»,— рассказывают в пресс-службе 1С-WiseAdvice. «В некоторых военкоматах отказываются согласовывать мероприятия по воинскому учету компаниям, где меньше десяти военнообязанных»,— приводит пример источник “Ъ” в компании, занятой аутсорсингом воинского учета.

Еще одна проблема, по словам собеседников “Ъ”,— неготовность самих военкоматов к приему документов (компании должны подавать их в бумажном виде). «Военкоматы не справляются с потоком обратившихся. Например, по Москве военкоматы принимают в понедельник и среду, а очередь в некоторые из них расписана на месяц вперед»,— сообщили “Ъ” в 1С-WiseAdvice. «В начале этой недели сдача документов заняла два часа, стандартно тратили меньше времени. Появились очереди, раньше их не было»,— говорит и глава промышленного комитета «Опоры России» Максим Третьяков. «Скорее всего, после 1 октября многие компании оштрафуют за несоблюдение сроков подачи данных о военнообязанных»,— говорит собеседник “Ъ” в одной из профильных компаний.

Впрочем, штрафы беспокоят не всех — некоторые крупные предприятия больше опасаются напугать сбором военных билетов собственных сотрудников. «При обороте в 3 млрд руб. в месяц мы можем себе позволить заплатить штраф в 400–500 тыс. руб. хоть несколько раз. А вот если сотрудники нашего IT-департамента, услышав про постановку на воинский учет, уволятся и уедут, работать будет некому»,— говорит собеседник “Ъ” в одной из компаний критической информационной инфраструктуры.

Какие еще сложности возникают у работодателей Помимо проблем военкоматов у компаний возникают и учетные сложности с собственным персоналом. Как рассказывает старший юрист по трудовому праву компании «Юнистафф Пейрол» Алина Неретина, компании, которые предоставляют услугу аутсорсинга ведения воинского учета, часто сталкиваются с тем, что сотрудник компании-клиента отказывается предоставлять необходимые данные. «Чаще всего это касается военных билетов. Напомним, что отсутствие у лица, поступающего на работу, документов воинского учета не указано в законодательстве в качестве обстоятельства, исключающего возможность трудоустройства. При отсутствии у военнообязанного документов воинского учета нужно обязательно уведомить военкомат в установленные законом сроки. Также рекомендовано уведомить самого работника, чтобы он предоставил документы воинского учета. Отметим, что работодатель не может заставить сотрудника, чтобы последний принес военный билет, однако если работник его не предоставляет, то его можно привлечь к дисциплинарной ответственности (выговор или замечание) в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 193 Трудового кодекса»,— отмечает она. Если же сотрудник потерял военный билет, то ему нужно в двухнедельный срок обратиться в соответствующий военный комиссариат для получения документов взамен утраченных. Сроков восстановления в законодательстве нет, но на практике это занимает менее месяца. Работодатель не обязан оказывать содействие в восстановлении работником документов воинского учета. «В случаях, когда работник отказывается предоставлять документы воинского учета, мы под подпись уведомляем его о действующих обязанностях. Если он отказывается от уведомления под подпись, составляется акт»,— говорит член генсовета «Деловой России» Юлия Тарасова. Некоторые компании решают проблемы с военным билетом еще на этапе приема нового сотрудника на работу. Как говорит председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков, на предприятии «Элкат», где он является гендиректором, при приеме на работу воинский билет предоставляется в обязательном порядке. «Случаев отказа не припомню, если будут отказываться — будем искать и нанимать тех, кто согласен»,— говорит он. Одновременно с этим, отмечает руководитель группы консультационных услуг по вопросам управления персоналом Б1 Екатерина Ухова, у компаний иногда возникают трудности при назначении лица, ответственного за ведение воинского учета. «Это связано прежде всего с тем, что штрафы на должностные лица существенно увеличатся, и сотрудники не хотят на себя брать дополнительную ответственность»,— говорит она. Можно предположить, что текущие сложности касаются в основном малого и среднего бизнеса — у многих крупных компаний таких проблем не возникает. «Прирост спроса на услуги, связанные с аутсорсингом воинского учета сотрудников, в корпоративном секторе действительно есть. Конкретные цифры называть здесь было бы некорректно, поскольку сейчас речь идет о том, что многие компании, которые раньше в принципе такого рода учет в системе не вели и не были зарегистрированы в комиссариатах, начали нуждаться в подобной экспертизе достаточно внезапно. «Северсталь — ЦЕС», как крупный ОЦО, отвечающий, в частности, за комплексное сопровождение деятельности кадровых служб самого бренда, а также в рамках клиентских проектов — за его периметром, имеет в своем распоряжении налаженные механизмы организации воинского учета сотрудников. Так что для нас и наших партнеров никаких существенных изменений с 1 октября не произойдет»,— говорит руководитель сервисного центра по обслуживанию персонала компании «Северсталь — Центр единого сервиса» Алексей Покидов. Анастасия Мануйлова

Анастасия Мануйлова