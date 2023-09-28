Путин встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал кадры их встречи. На видео Владимир Путин говорит, что они договаривались обсудить ситуацию в экономике и социальной сфере республики. «В целом динамика положительная благодаря вам и вашей команде»,— сказал президент Рамзану Кадырову.

Рамзан Кадыров похвастался успехами чеченских отрядов на СВО. «У бойцов хороший дух. Все их вопросы решаются: связь, техника. Бойцам закупили более 1 000 машин из них примерно 100 бронированных»,— отметил чеченский лидер. Господин Кадыров также подметил, что от республики помогают и другим боевым подразделениям, ведь «это наше общее дело». Он заявил, что в Чеченской республике создали 5 полков и 3 батальона и все они участвуют в СВО.

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