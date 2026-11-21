Минобороны России отчиталось об ударе по месту совещания командиров ВСУ
Российские военнослужащие ударили по месту совещания высокопоставленных представителей вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, в том числе иностранных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Среди других пораженных целей:
объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров;
военные аэродромы;
пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Ранее Минобороны России отчиталось об ударах по теплоэлектростанции в Днепропетровской области, электроподстанции в Ровенской, а также сухогрузу в районе Одессы.