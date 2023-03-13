Путин попросил Кадырова передать благодарность участвующим в спецоперации чеченцам

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров провели рабочую встречу в Кремле. Президент попросил поблагодарить чеченских бойцов, участвующих в боевых действиях на Украине. Господин Кадыров заявил, что военные из Чечни «нацелены действовать до победного конца».

«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое»,— заявил Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Кроме того, Рамзан Кадыров доложил президенту о результатах социально-экономического развития Чечни за 2022 год. По его словам, объем инвестиций в республике вырос на 55% и составил 90 млрд руб., в регионе запустили четыре завода по производству стройматериалов.

«Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же, как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется»,— сказал президент.

В ноябре прошлого года Рамзан Кадыров говорил, что более 20 тыс. чеченских бойцов приняли участие в военном конфликте на Украине с 24 февраля. На передовой находятся свыше 9 тыс. чеченских бойцов.

Анастасия Ларина