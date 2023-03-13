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Кремль анонсировал встречу Владимира Путина и Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, они в том числе обсудят вопросы военной операции на Украине и ситуацию в Чеченской Республике.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Фото: t.me / RKadyrov_95

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Фото: t.me / RKadyrov_95

«Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров. На повестке дня — дела Чеченской Республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО в продолжение диалога с главами регионов»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Согласно информации на сайте Кремля, последний раз Владимир Путин и Рамзан Кадыров встречались 25 ноября 2022 года. Они обсудили вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе военной операции на Украине.

Анастасия Ларина

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