Кадыров раскрыл цель поездки в ЦКБ и опроверг слухи о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что во время рабочей командировки в Москву посещал Центральную клиническую больницу (ЦКБ). Эта информация на днях появилась в Telegram-каналах — в публикациях сообщалось о болезни господина Кадырова. В своем сегодняшнем посте в Telegram глава Чечни сообщил, что в ЦКБ посещал дядю Магомеда Кадырова, а про свое здоровье написал, что он «жив и здоров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Кадыров (слева) и Рамзан Кадыров в ЦКБ

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова Магомед Кадыров (слева) и Рамзан Кадыров в ЦКБ

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям»,— написал Рамзан Кадыров.

В ночь на 15 сентября появились сообщения о резком ухудшении здоровья Рамзана Кадырова. Первым об этом сообщил Telegram-канал Niyso, написавший, что глава Чечни находится в коме. На следующий день представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил изданию «Обозреватель» информацию о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова.

17 сентября в Telegram-канале главы Чечни было опубликовано видео с пробежки. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок»,— сказал в нем господин Кадыров. Telegram-канал Niyso заявлял, что выложенное видео — архивное.

В этот же день Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что 17 сентября к ЦКБ приезжало много машин с госномерами республики. Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) сообщал, что у Рамзана Кадырова диагностирована тяжелая почечная недостаточность. «Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ»,— написал господин Венедиктов в своем Telegram-канале.