Минфин не планирует увеличивать налоги для нефтяной отрасли

Министерство финансов России не планирует дополнительно увеличивать налоговую нагрузку для нефтяной отрасли, несмотря на удорожание нефти Urals в рублях. Об этом сообщил статс-секретарь министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Нет, у нас прогрессивная шкала налогообложения»,— сказал господин Сазанов, отвечая на вопрос о дополнительных налогах для нефтяников в связи с ростом рублевой цены Urals.

Летом Минфин в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился сокращения выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо. С 1 сентября выплаты были сокращены вдвое на срок до конца 2026 года.

27 сентября с целью остановить рост розничных цен на топливо, а также устранить дефицит топлива на внутреннем рынке правительство предложило корректировку демпфера за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября. Демпфер остается ключевым инструментом для снижения оптовой стоимости бензина и дизтоплива.

21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо, за исключением экспорта в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Цены начали снижаться, но после корректировки правительства, которое разрешило экспортировать судовое топливо, газойли и средние дистилляты, снова начали расти.

Подробнее про ситуацию с налоговой нагрузкой нефтяной отрасли — в материале «В этот день мы заправляли как могли».

Александра Горошилова