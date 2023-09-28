Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин не планирует увеличивать налоги для нефтяной отрасли

Министерство финансов России не планирует дополнительно увеличивать налоговую нагрузку для нефтяной отрасли, несмотря на удорожание нефти Urals в рублях. Об этом сообщил статс-секретарь министра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

Алексей Сазанов

Алексей Сазанов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Алексей Сазанов

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Нет, у нас прогрессивная шкала налогообложения»,— сказал господин Сазанов, отвечая на вопрос о дополнительных налогах для нефтяников в связи с ростом рублевой цены Urals.

Летом Минфин в условиях недополучения нефтегазовых доходов добился сокращения выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо. С 1 сентября выплаты были сокращены вдвое на срок до конца 2026 года.

Как прошло совещание Владимира Путина с членами правительства

27 сентября с целью остановить рост розничных цен на топливо, а также устранить дефицит топлива на внутреннем рынке правительство предложило корректировку демпфера за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября. Демпфер остается ключевым инструментом для снижения оптовой стоимости бензина и дизтоплива.

21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо, за исключением экспорта в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Цены начали снижаться, но после корректировки правительства, которое разрешило экспортировать судовое топливо, газойли и средние дистилляты, снова начали расти.

Подробнее про ситуацию с налоговой нагрузкой нефтяной отрасли — в материале «В этот день мы заправляли как могли».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...