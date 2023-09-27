А вместо сердца топливный насос

27 сентября президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи провел совещание с членами правительства, на котором, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, выяснилось, что проблемы с топливом, которое несколько дней как должно было уже подешеветь, никуда не делись. Оказывается, нужно было как всегда готовиться заранее. Причем как всегда к худшему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (в левом нижнем углу на мониторе) стал главным героем мероприятия

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (в левом нижнем углу на мониторе) стал главным героем мероприятия

Фото: пресс-служба президента РФ

— Вдаваться в детали не буду,— сообщил Владимир Путин,— рассчитываю на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации.

И Александр Валентинович погрузил.

Господин Новак рассказал и про биржевые торги, и про то, что «отстранен ряд трейдеров, применявших недобросовестные практики по торгам».

То есть много чего из того, что вроде считалось нормальным и работало, пошло вразнос. Господин Путин явно не рассчитывал, что беда придет откуда не ждали, и дал добро на любые действия, которые стабилизировали бы ситуацию.

Ведь ему вот это сейчас меньше всего нужно. На пустом-то месте.

— Правительство предлагает ряд дополнительных системных мер,— продолжил Александр Новак.— Корректировка параметров демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Речь идет о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября. Это позволит нам компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке.

То есть когда три недели назад снижали коэффициент, даже не предполагали, к чему это может привести. Просто в голову никому не могло придти.

— Второе: ограничение так называемого серого экспорта,— продолжил вице-премьер РФ.— Чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами.

А до сих пор с этим тоже все было «ок».

— Речь идет о повышении заградительной пошлины для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для перекупки и поставки на экспорт,— разъяснил господин Новак.

Ситуация в нефтяной отрасли на глазах оказывалась все более и более запущенной.

— Мы введем заградительную пошлину,— пообещал вице-премьер.— Повысим с 20 тыс. до 50 тыс. руб. Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. Тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт.

До сих пор в этом не было, видимо, никакой необходимости.

— Также нам необходимо контролировать уровни наценки на АЗС (автозаправочных станциях.— “Ъ”), поскольку при падении биржевых цен это должно отражаться особенно на независимых автозаправках,— добавил Александр Новак.

Ну вот, заодно и это можно сделать.

— Правительством также прорабатывается субсидирование стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике, в первую очередь речь идет о Мурманской области и Камчатском крае,— продолжал вице-премьер.— Речь идет о том, что в результате повышения биржевых цен для регионов это дополнительная бюджетная нагрузка, которую необходимо компенсировать, поскольку в тарифах для потребителей эти цены не учтены.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который участвовал в этом совещании, был весь внимание.

— В целом ситуация стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, сети независимых АЗС, работу сельхозпроизводителей... В ближайшее время те системные меры, по которым мы примем решение... Это окажет долгосрочное влияние на стабильную ситуацию на внутреннем рынке,— заверил господин Новак.

— Вот смотрите,— господин Путин, выслушав вице-премьера, словно собирался начать заседание заново, как будто тот ничего и не сказал.— Мы же знаем, из-за чего это происходит. И в соответствии с ценами на нефть... Ну мы понимаем, что будет дальше-то!.. Ну это же не в первый раз, правильно?

И начало не сулило ничего хорошего.

— Цены растут, компании хотят получить максимум прибыли, отправляя на экспорт...— разъяснял президент.— Все понятно... Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать…

Александр Новак не говорил об этом, но только потому, что это, видимо, было для него ясно и так, по умолчанию. Вот он и умолчал.

— У нас задачи-то другие!.. Вот в сентябре, по данным Международной биржи в Петербурге, стоимость одного литра бензина АИ-92 выросла на 8 руб. ...Вот мы 21-го числа ввели вот эти запреты...— медлил президент.— Запрет на экспорт бензина и дизельки...

Владимир Путин выражался так, как вроде бы говорят между собой нефтяники. Если до этого еще были какие-то сомнения, что тема для него родная, то теперь — никаких.

— Вроде как снижение наблюдается на бирже...— Владимир Путин, похоже, сознательно медлил, не договаривая.

И наконец договорил:

— А вот за вчерашний день... За вчерашний!.. Литр бензина АИ-92 — 51,6 руб. Значит, до 21-го был 49,7. То есть цена-то растет в розницу!

Ну надо же!

Доклад Александра Новака в его оптимистичной, а не оптимизирующей части был таким образом дезавуирован.

— Меры приняты, а цены растут! — продолжил господин Путин.

Что ты будешь делать!

— Что там происходит в других звеньях, потребителя мало интересует. То же самое касается и сельхозпроизводителей. Я вот вам говорил, и вчера, и сегодня уже говорил...— напомнил президент.— В некоторых регионах люди ездят… Ну ездят условно, конечно... Покупают дизельку в соседних регионах! Потому что у них ничего не снижается. А в отдельных регионах даже подросла цена на дизельку!

Ну нравится господину Путину слово «дизелька».

— Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают... Ясно, что экономика компаний и для нас важна... Это курица, которая несет золотые яйца, это понятно... Мы должны бережно к ним относиться. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно!

В голосе господина Путина слышался при этом вызов.

— Что касается Мурманской области, Камчатки... В связи с предпринимаемыми мерами стоимость мазута тем не менее вырастет. У них выпадающие-то (доходы.— А. К.) сколько там получаются, смотрели? Разговаривали с коллегами?

Нет, Андрей Чибис не подтвердил, что разговаривали. Но и не опроверг.

— Мы, конечно, отрабатывали с коллегами,— тем не менее рассказал Александр Новак.— Мы считаем, что по этому году, учитывая, что в начале цены на мазут были значительно ниже, чем среднегодовые сегодня, только последние два месяца отмечался рост цен на мазут... То примерно выпадающие составляют около 10–12 тыс. (руб.— А. К.) за тонну для этих регионов. То есть суммарно получается, что для Мурманской области получается... Если у них суммарное потребление составляет 1 млн тонн...

— 11 млрд,— посчитал президент.— Антон Германович?..

— Можно и дополнительное финансирование регионам предоставить,— подключился к разговору министр финансов РФ Антон Силуанов,— хотя там, видим, только по Мурманской области допдоход 9 млрд... Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, оперативно представив часть ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи, но надо решать системно! Вот мы с удобренщиками приняли системное решение!

В обиходе на этом совещании появилось еще одно новое слово. Антон Силуанов успел использовать его раньше Владимира Путина.

— Часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, часть — на экспорт...— ого, Антон Силуанов лоббировал возможность оставить нефтяным компаниям возможность экспорта, считая, видимо, что можно было не доводить ситуацию даже до временного запрета.— Можно какой-то объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов...

— Послушайте, я с вами согласен в той части, когда вы говорили, что у нас практика, когда... поставили на внутренний рынок объем — и зарабатывайте на внешнем. Работает же!.. Но есть и вопросы, связанные с налогообложением. Вот они начали зарабатывать...— господин Путин кивнул на изображение Андрея Чибиса на мониторе.— И бюджет тоже зарабатывает. Вот тут нужно подумать!.. Заранее можно было предложить варианты решения, и автоматически будем тогда реагировать на происходящие события!

Господин Путин наконец сказал то, что собирался с самого начала и из-за чего вообще начал это начало. Он никак не может смириться с тем, что зима приходит в Россию внезапно и спросит строго.

— Что касается того, что Мурманская область заработала и что у них допдоход есть в 9 млрд...— добавил президент (пока не денег.— А. К.). Ну молодцы, и дай им Бог здоровья... Значит, команда работает хорошо... Ну чего же?.. На мазуте потеряют не девять, а 11, по предварительным подсчетам... А во-вторых, они работали-работали, а мы их чик сразу, и фьить!

Владимир Путин показал, как именно «чик» и «фьить». Да, выглядело не очень красиво, и даже, быть может, жестоко.

— И забрали не все даже девять, а еще плюс два...— пожал плечами президент.— Не по-честному!..

В разговоре появились не только новые словечки, а новые, и можно даже сказать, невиданные категории.

— Демотивируем людей к хорошей работе! — воскликнул Владимир Путин.— Поэтому надо посмотреть, как им помочь... Они здесь совсем ни при чем!

Андрей Чибис выглядел просто именинником. Ему суждено было стать главным героем этого совещания, не произнеся на нем при этом ни слова.

В этом весь и смысл.

А сказал бы — еще и виноват бы остался.

Андрей Колесников