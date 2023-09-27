Правительство предложило повысить пошлину для перекупщиков топлива

Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что запрет на экспорт топлива привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% — для бензина, на 16% для дизеля. В качестве дополнительных мер для стабилизации цен правительство предложило повысить пошлину на нефтепродукты для перекупщиков (тех, кто не производит топливо) с 20 тыс. до 50 тыс. руб. или же полностью запретить экспорт нефтепродуктов, которые были куплены на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Новак также заявил, что рост оптовых цен на топливо в последние два дня после того, как правительство ограничило его экспорт, нормален — это «коррекция» рынка, которая отражает реальную ситуацию на рынке. По его словам, недобросовестные трейдеры были отстранены от торгов топливом.

Как сообщил Александр Новак, в качестве мер для стабилизации топлива правительство также предлагает корректировку демпфера за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября; а также ограничение «серого» экспорта и контроль наценок на топливо на АЗС и субсидирование поставок мазута в отдельные регионы. «Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт»,— сказал господин Новак.

«Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимых сетей АЗС, работу сельхозпроизводителей. В ближайшее время мы примем решения по всем системным дополнительным мерам»,— заверил Александр Новак.

Вице-премьер сообщил, что за последние два месяца биржевые цены на бензин выросли на 15%, дизеля — на 30%. При этом выпуск бензина за восемь месяцев вырос на 3,3%, дизтоплива — на 6,4%. Цена нефти в рублях выросла в 1,5 раза и в сентябре превысила 8 тыс. руб. за баррель.

21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо, за исключением экспорта в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, по межправительственным соглашениям. Цены начали снижаться, но после корректировки правительства, которое разрешило экспортировать судовое топливо, газойли и средние дистилляты, снова начали расти.

Ранее сегодня «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников на топливном рынке сообщил, что ФАС запросила у трейдеров и нефтебаз данные по внутренним и экспортным сделкам.

Подробнее об этом — в материале «Руки в баки».

Анастасия Ларина