В Воронежской области иностранцам дадут по 120 тысяч рублей за военную службу

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что единоразовую материальную помощь в размере 120 тыс. руб. будут получать иностранные граждане, которые в текущем году заключили контракт о прохождении военной службы через местные военный комиссариат или пункт отбора на военную службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наша цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто принял решение участвовать в СВО. Мы изначально приняли решение не делить бойцов на "своих" и "не своих". Этого подхода и продолжаем придерживаться. Для этого мы расширяем круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным»,— объяснил господин Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее выплаты в размере 120 тыс. руб. помимо мобилизованных в Воронежской области стали проводить солдатам-срочникам, подписавшим контракты, а также добровольцам. В апреле в регионе создали межведомственную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

В начале недели зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании по вопросам доукомплектования войск заявил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек. В начале года агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием», сообщило о намерении властей России набрать 400 тыс. добровольцев, что позволит избежать второй волны мобилизации.

О том, как иностранцев мотивируют к службе в рядах ВС РФ, читайте в материале «Ъ» «Уклонисты с иностранным акцентом».

Сергей Толмачев, Воронеж