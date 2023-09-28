Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области иностранцам дадут по 120 тысяч рублей за военную службу

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что единоразовую материальную помощь в размере 120 тыс. руб. будут получать иностранные граждане, которые в текущем году заключили контракт о прохождении военной службы через местные военный комиссариат или пункт отбора на военную службу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наша цель — обеспечить достойные условия и поддержку всем, кто принял решение участвовать в СВО. Мы изначально приняли решение не делить бойцов на "своих" и "не своих". Этого подхода и продолжаем придерживаться. Для этого мы расширяем круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тысяч рублей военным»,— объяснил господин Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее выплаты в размере 120 тыс. руб. помимо мобилизованных в Воронежской области стали проводить солдатам-срочникам, подписавшим контракты, а также добровольцам. В апреле в регионе создали межведомственную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

В начале недели зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании по вопросам доукомплектования войск заявил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек. В начале года агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием», сообщило о намерении властей России набрать 400 тыс. добровольцев, что позволит избежать второй волны мобилизации.

О том, как иностранцев мотивируют к службе в рядах ВС РФ, читайте в материале «Ъ» «Уклонисты с иностранным акцентом».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...