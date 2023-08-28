Уклонисты с иностранным акцентом

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) в понедельник внес в нижнюю палату законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет, воинской обязанности или мобилизации. По оценке коммуниста, «новые россияне» зачастую избегают соответствующих обязательств, тогда как их исполнение в период специальной военной операции (СВО) приобретает «особую актуальность». Депутаты оценивают инициативу коллеги скептически, напоминая об уже существующих мерах воздействия на уклонистов. Но эксперт отмечает, что давление на мигрантов в последнее время становится заметным политическим трендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Законопроект Михаила Матвеева предусматривает внесение поправки к закону «О гражданстве». Расширенный этим летом перечень оснований для лишения приобретенного гражданства коммунист предлагает дополнить пунктом о совершении действий, «выразившихся в уклонении лица… от исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет». В пояснительной записке господин Матвеев указал, что уроженцы иностранных государств, получившие российский паспорт, «зачастую уклоняются от постановки на воинский учет», получая при этом социальные блага. Необходимость исполнения воинской обязанности особенно актуальна в период СВО, добавил депутат.

Напомним, что в августе президентский Совет по правам человека предложил синхронизировать выдачу российских паспортов и постановку новых граждан на воинский учет. В то же время СМИ сообщали, что в разных регионах «новых россиян» массово доставляют для этого в военкоматы — подобные рейды правоохранители проводили, например, в Санкт-Петербурге и Челябинске.

Михаил Матвеев рассказал “Ъ”, что не обсуждал свою инициативу с руководством фракции и Думы, но «анонсировал» ее, и ряд коллег «воспринял концепцию позитивно».

Внести законопроект самостоятельно он решил отчасти из-за периода отпусков, во время которого фракция не собирается.

Кроме того, депутат не считает законопроект «партийным по своей идеологии» и надеется на поддержку всех фракций. «Эта инициатива настолько логична и актуальна, что мне трудно увидеть аргументы, которые могут появиться у кого-либо из коллег против нее,— признался коммунист.— Она возникла на фоне общественной дискуссии после начала спецоперации, когда два процесса проходили параллельно: несколько сотен тысяч россиян были мобилизованы и отправлены в зону СВО, и одновременно сотни тысяч новых переселенцев приехали в Россию и получали здесь российское гражданство. У значительной части общества возникла гипотеза, что происходит некий не вполне справедливый процесс, когда наши отправляются на фронт, а их рабочие места занимают выходцы из Средней Азии и Закавказья, которые перевозят сюда свои семьи и начинают пользоваться всеми социальными и прочими правами гражданина РФ, не неся при этом обязанностей, в том числе воинской».

Ответственным по этому законопроекту, скорее всего, будет назначен думский комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками. Его первый зампред Константин Затулин («Единая Россия») инициативу, однако, не приветствует. «Депутат Матвеев пытается зло исправить с помощью зла,— сказал единоросс “Ъ”.— При этом он идет по пути разделения граждан России на тех, кто получил гражданство по рождению, и тех, кто его приобрел. Я категорический противник этого». Господин Затулин напомнил об уже существующей уголовной ответственности для уклонистов и призвал «не заниматься играми с гражданством»: «Всех преступников будем лишать гражданства? Тогда зачем существует система исполнения наказаний, вся работа по перевоспитанию преступников?» К тому же есть риск, что «обозлившийся» экс-гражданин, вернувшись на родину, может в конечном итоге оказаться в рядах экстремистских антироссийских организаций, добавил депутат: «Я не буду строить никакие прогнозы в отношении принятия этого закона, но я буду выступать против».

Опрошенные “Ъ” коллеги Михаила Матвеева по думской оппозиции тоже оценили его идею скептически. Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что все граждане несут ответственность за неисполнение законов и «механизмы, направленные на принуждение к исполнению норм о воинской службе, достаточно жесткие»: «Но тут же брать и лишать гражданства? Мне это сложно представить». Он также напомнил, что за гражданством обращаются и этнические русские.

«Вопрос надо по-другому ставить: не лишать кого-то гражданства, если он не служил или отлынивал, а не давать гражданства без службы в армии»,— считает первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

При этом граждан новых регионов, уверен справоросс, соответствующие инициативы касаться не должны.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что многие акторы в последнее время фактически отказались от табу на использование националистической темы: то, за что когда-то блок «Родина» снимали с выборов, стало под предлогом военного времени вполне легальным аргументом даже для СПЧ. «А в целом, чем ниже будет вероятность мобилизации, тем большее давление возможно на мигрантов. Хотя это и ставит под угрозу наши отношения со странами Центральной Азии, которые чувствительны к антимиграционной риторике и несколько раз указывали Москве на громкие эксцессы»,— заключает политолог.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова