Депутат Мосгордумы Ступин заявил, что уехал из РФ в «долгосрочную командировку»

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин (признан иностранным агентом) заявил, что покинул Россию и уехал в «долгосрочную командировку». По словам парламентария, в ближайшее время возвращаться на родину он не собирается.

Политик рассказал Telegram-канал SOTA, что в будущем он надеется вновь приехать в Россию, но не знает, когда это станет возможным. Господин Ступин не уточнил, где он сейчас находится.

Также депутат Мосгордумы добавил, что причиной его отъезда из России стала угроза уголовного преследования. Евгений Ступин утверждает, что «получал ряд угроз уголовным делом: как публично через анонимные Telegram-каналы, так и приватных».

Господин Ступин избрался депутатом Московской городской думы в 2019 году по одному из одномандатных округов, он баллотировался как кандидат от КПРФ и впоследствии вошел во фракцию коммунистов в столичном парламенте. Однако весной 2023 года Евгения Ступина исключили из КПРФ из-за критики военной операции РФ на Украине и сотрудничества с несистемной оппозицией.

В июне нынешнего года министерство юстиции России включило Евгения Ступина в реестр иностранных агентов. Поводом для этого стало то, что московский парламентарий «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также «неоднократно публично выступал против спецоперации на Украине».

Подробнее о текущей работе Московской городской думы читайте в материале «Ъ» «Мосгордума пошла по плану».

Александр Кислов