Мосгордума пошла по плану
Столичные парламентарии начали осеннюю сессию со спора о повестке
В среду состоялось первое после трехмесячных летних каникул пленарное заседание Мосгордумы. Столичный парламент отдыхал с середины июня, и за это время число депутатов-иноагентов в нем выросло с одного до трех. Летний перерыв, впрочем, не повлиял на традиционно повышенный градус дискуссий московских парламентариев, и первый же вопрос повестки дня — о планах работы — вызвал бурную критику оппозиции.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в центре) и его заместитель Степан Орлов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Первое пленарное заседание Мосгордумы после летних каникул, которые длились с 13 июня по 17 сентября, открылось техническим на первый взгляд вопросом о плане работы столичного парламента на третий квартал 2023 года. Перечни законопроектов, намеченных к рассмотрению на пленарных заседаниях, депутаты дежурно одобряют в начале каждого квартала. Но на этот раз документ вызвал оживленную дискуссию.
Ее открыл депутат от КПРФ Павел Тарасов, обративший внимание на то, что в план на сентябрь, который закончится через три дня, включены 42 вопроса, а в повестку текущего заседания — только семь: «Сколько еще заседаний планируется провести в сентябре, чтобы мы могли всерьез рассчитывать, что мы выполним этот план?» Редактор проекта, зампред Мосгордумы Степан Орлов («Единая Россия») ответил, что вопросов в этом плане даже не 42, а 47, но «ничего страшного в этом нет», так как нерассмотренные проекты перейдут в план последующих кварталов. Оппозицию такой ответ не устроил: включенная в реестр иноагентов Дарья Беседина («Яблоко») поинтересовалась, почему бы сразу не составить план так, чтобы «он был похож на реальность». Господин Орлов сослался на технические нюансы, предусмотренными регламентом: план работы, по его словам, может содержать хоть 200 вопросов, но если какой-то вопрос не включить в план, то его невозможно будет потом вынести на пленарку. Тогда «яблочник» Сергей Митрохин возразил, что его законопроекты не рассматриваются на пленарных заседаниях годами, и выразил беспокойство тем, успеют ли их рассмотреть в этом созыве, полномочия которого истекут в 2024 году. Господин Орлов твердо пообещал, что раз законопроекты в плане есть, значит, они будут рассмотрены, хотя он и не знает, когда.
«Еще два года назад план работы думы не вызывал практически никаких нареканий, а сейчас буквально на каждом заседании идут споры и его активное обсуждение»,— отметила Елена Янчук (КПРФ). По ее мнению, в Мосгордуме образовался «черный ящик», где без движения лежат внесенные проекты. В качестве примера она привела свою инициативу о встречах депутатов с избирателями, которую внесла еще в 2021 году: законопроект регулярно попадал в планы работы, но уже два года ситуация с его рассмотрением не меняется.
Внесенный минувшим летом в реестр иностранных агентов Михаил Тимонов («Справедливая Россия») напомнил, что на пленарное заседание могут выносить только те проекты, которые были рассмотрены до этого профильной комиссией: «Но тут возникает совершенно ненормальная, искусственно созданная проблема: проекты не рассматриваются комиссиями годами». Например, комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам уже более двух лет не рассматривает инициативу господина Тимонова об определении уполномоченных депутатов, которые могут посещать места лишения свободы. У думы нет цели исполнять план, он принимается «для проформы», пожаловался он.
Несмотря на бурное обсуждение, план работы на третий квартал был одобрен 30 голосами при шести несогласных.
Отметим, в Мосгордуме уже три депутата-иноагента: компанию Дарье Бесединой и Михаилу Тимонову с минувшего лета составляет Евгений Ступин, исключенный из партии и фракции КПРФ. На первом осеннем заседании его не было. Принадлежащий Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня» в начале сентября сообщил, что господин Ступин с семьей предположительно эмигрировал в Армению. Сам Евгений Ступин свое отсутствие на заседании 27 сентября объяснил изданию Sota (внесено в реестр иноагентов) долгосрочной командировкой и пообещал вернуться, но заявил, что не знает, когда, поскольку получил ряд угроз уголовным делом.
Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы
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Столичный мэр Сергей Собянин утвердил состав столичного правительства — прежний состав в соответствии с законом подал в отставку, после того как господин Собянин был переизбран на должность мэра на выборах 8–10 сентября. Состав команды мэра Москвы не претерпел существенных изменений. Немногие кадровые решения касаются департамента культуры, департамента природопользования, департамента капитального ремонта и Северо-Восточного административного округа.
Александр Кибовский, возглавивший департамент культуры в 2015 году, освобожден от исполнения обязанностей; на его место назначен Алексей Фурсин. Господин Фурсин работает в мэрии с 2016 года, до 27 сентября он руководил департаментом предпринимательства и инновационного развития, находящимся в ведении вице-мэра Натальи Сергуниной. Департамент предпринимательства и инновационного развития возглавила 35-летняя Кристина Кострома, до сих пор работавшая первым заместителем господина Фурсина.
В указе мэра об освобождении от должности господина Кибовского говорится также об отставке Алексея Беляева с поста префекта Северо-Восточного административного округа Москвы. Господин Беляев теперь возглавляет департамент капитального ремонта, прежний глава которого Алексей Елисеев освобожден от исполнения обязанностей и уволен распоряжением мэра №569 c формулировкой «по собственной инициативе». Тем же распоряжением с той же формулировкой уволен и Антон Кульбачевский, с 2010 года возглавлявший департамент природопользования и охраны окружающей среды. На его место назначена Юлия Урожаева, до сих пор работавшая заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.
Опубликованы также два постановления правительства Москвы о совершенствовании структуры органов исполнительной власти и об оптимизации некоторых из них. Часть полномочий департамента природопользования, в том числе управление некоторыми особо охраняемыми природными территориями, передается департаменту культуры, департаменту ЖКХ и префектурам. Также в ведение департамента культуры перейдет ГПБУ «Мосприрода», которое занимается управлением ООПТ и другими зелеными зонами столицы. Полномочия по утверждению границ ООПТ в Москве переходят к Москомархитектуре, а департаменту капитального ремонта передаются функции по обеспечению высадки зеленых насаждений. Кроме того, упразднен комитет по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Его функции передаются Москомархитектуре, Москомстройнадзору, департаментам строительства и градостроительной политики.