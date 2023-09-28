Мосгордума пошла по плану

В среду состоялось первое после трехмесячных летних каникул пленарное заседание Мосгордумы. Столичный парламент отдыхал с середины июня, и за это время число депутатов-иноагентов в нем выросло с одного до трех. Летний перерыв, впрочем, не повлиял на традиционно повышенный градус дискуссий московских парламентариев, и первый же вопрос повестки дня — о планах работы — вызвал бурную критику оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в центре) и его заместитель Степан Орлов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в центре) и его заместитель Степан Орлов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первое пленарное заседание Мосгордумы после летних каникул, которые длились с 13 июня по 17 сентября, открылось техническим на первый взгляд вопросом о плане работы столичного парламента на третий квартал 2023 года. Перечни законопроектов, намеченных к рассмотрению на пленарных заседаниях, депутаты дежурно одобряют в начале каждого квартала. Но на этот раз документ вызвал оживленную дискуссию.

Ее открыл депутат от КПРФ Павел Тарасов, обративший внимание на то, что в план на сентябрь, который закончится через три дня, включены 42 вопроса, а в повестку текущего заседания — только семь: «Сколько еще заседаний планируется провести в сентябре, чтобы мы могли всерьез рассчитывать, что мы выполним этот план?» Редактор проекта, зампред Мосгордумы Степан Орлов («Единая Россия») ответил, что вопросов в этом плане даже не 42, а 47, но «ничего страшного в этом нет», так как нерассмотренные проекты перейдут в план последующих кварталов. Оппозицию такой ответ не устроил: включенная в реестр иноагентов Дарья Беседина («Яблоко») поинтересовалась, почему бы сразу не составить план так, чтобы «он был похож на реальность». Господин Орлов сослался на технические нюансы, предусмотренными регламентом: план работы, по его словам, может содержать хоть 200 вопросов, но если какой-то вопрос не включить в план, то его невозможно будет потом вынести на пленарку. Тогда «яблочник» Сергей Митрохин возразил, что его законопроекты не рассматриваются на пленарных заседаниях годами, и выразил беспокойство тем, успеют ли их рассмотреть в этом созыве, полномочия которого истекут в 2024 году. Господин Орлов твердо пообещал, что раз законопроекты в плане есть, значит, они будут рассмотрены, хотя он и не знает, когда.

«Еще два года назад план работы думы не вызывал практически никаких нареканий, а сейчас буквально на каждом заседании идут споры и его активное обсуждение»,— отметила Елена Янчук (КПРФ). По ее мнению, в Мосгордуме образовался «черный ящик», где без движения лежат внесенные проекты. В качестве примера она привела свою инициативу о встречах депутатов с избирателями, которую внесла еще в 2021 году: законопроект регулярно попадал в планы работы, но уже два года ситуация с его рассмотрением не меняется.

Внесенный минувшим летом в реестр иностранных агентов Михаил Тимонов («Справедливая Россия») напомнил, что на пленарное заседание могут выносить только те проекты, которые были рассмотрены до этого профильной комиссией: «Но тут возникает совершенно ненормальная, искусственно созданная проблема: проекты не рассматриваются комиссиями годами». Например, комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам уже более двух лет не рассматривает инициативу господина Тимонова об определении уполномоченных депутатов, которые могут посещать места лишения свободы. У думы нет цели исполнять план, он принимается «для проформы», пожаловался он.

Несмотря на бурное обсуждение, план работы на третий квартал был одобрен 30 голосами при шести несогласных.

Отметим, в Мосгордуме уже три депутата-иноагента: компанию Дарье Бесединой и Михаилу Тимонову с минувшего лета составляет Евгений Ступин, исключенный из партии и фракции КПРФ. На первом осеннем заседании его не было. Принадлежащий Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня» в начале сентября сообщил, что господин Ступин с семьей предположительно эмигрировал в Армению. Сам Евгений Ступин свое отсутствие на заседании 27 сентября объяснил изданию Sota (внесено в реестр иноагентов) долгосрочной командировкой и пообещал вернуться, но заявил, что не знает, когда, поскольку получил ряд угроз уголовным делом.

Елена Рожкова