Сенатора США Менендеса и его жену освободили под залог

Сенатор США Роберт Менендес и его жена Надин не признали вину по обвинению в коррупции. Суд отпустил сенатора и его жену под залог — $100 тыс. и $250 тыс. (в счет дома в Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси), передает The Associated Press.

Сенатор был освобожден под залог с требованием сдать личные загранпаспорта. Однако ему разрешено сохранить официальные документы, позволяющие выезжать за пределы США по делам правительства. Ему запрещено контактировать с другими обвиняемыми, кроме его жены, а также с членами аппарата сената, с сотрудниками комитета по международным отношениям или политическими советниками, которые лично знакомы с фактами дела. Агентство отмечает, что неясно, как эти ограничения повлияют на работу сенатора.

22 сентября федеральная прокуратура США предъявила обвинение американскому сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу и его жене. Сенатора обвиняют в планах «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», попытках лоббировать интересы Египта, заключающиеся в «неправомерном консультировании и оказании давления» на представителя сельскохозяйственного ведомства США, а также в попытках «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса».

В обмен на указанные действия, согласно обвинительному заключению, Роберт Менендес и его супруга получали «наличные, золото, выплаты по ипотеке, роскошный автомобиль и другие ценные вещи». Во время обысков в доме Менендесов обнаружили золотые слитки стоимостью более $100 тыс. и $480 тыс. наличными. Обвинитель считает, что супруги вели незаконную деятельность с 2018 года.

В 2015 году сенатору уже было предъявлено подобное обвинение. На судебном заседании в ноябре 2017-го присяжные не смогли вынести вердикт. В результате судебное разбирательство было прекращено.

22 сентября сенатор сложил полномочия главы комитета Сената США, однако отказался покидать Конгресс.

Подробнее об уголовных делах господина Менендеса — в материале «И ты, Менендес!».

Александра Горошилова