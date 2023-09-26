Обвиняемый в коррупции сенатор США Менендес отказался покидать Конгресс

Американский сенатор от штата Нью-Джерси, представитель Демократической партии Роберт Менендес, обвиняемый в коррупции, отказался покинуть Конгресс. 22 сентября он сложил полномочия главы комитета Сената США по иностранным делам.

«Я твердо верю, что, когда будут представлены все факты, я не только буду оправдан, но и останусь старшим сенатором от Нью-Джерси»,— заявил сенатор, его слова передает Reuters.

Комментируя нахождение в его доме наличных сбережений, спрятанных в шкафах с одежой, он сказал, что тем самым он оберегал себя от незаконной конфискации заработанных средств. «Это может показаться старомодным, но это были деньги, снятые с моего личного сберегательного счета на основе дохода, который я законно получил за эти 30 лет», — сказал он (цитата по Associated Press).

Сенатору предъявлено обвинение по трем пунктам. В одном из них речь идет о планах господина Менендеса «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Два других пункта касаются его попыток «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

В обмен на указанные действия, согласно обвинительному заключению, Роберт Менендес и его супруга получали «наличные, золото, выплаты по ипотеке, роскошный автомобиль и другие ценные вещи». Во время обысков в доме Менендесов обнаружили золотые слитки стоимостью более $100 тыс. и $480 тыс. наличными.

Прокуратура считает, что Роберт Менендес и его жена Надин, который предъявлено аналогичное обвинение, «были вовлечены в коррупционные отношения» с 2018 по 2022 год. Судебное слушание по этому делу пройдет 27 сентября.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «И ты, Менендес!».

Лусине Баласян