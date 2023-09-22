Автор санкций против РФ Менендес сложил полномочия главы комитета Сената США

Американский сенатор от штата Нью-Джерси, представитель Демократической партии Роберт Менендес, являющийся одним из авторов законопроектов о санкциях против РФ, временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США из-за выдвинутых против него американскими силовиками обвинений в коррупции.

«Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела»,— сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер на своей странице в соцсети X (экс-Twitter).

Господину Менендесу предъявлено обвинение по трем пунктам. В одном из них речь идет о планах политика «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Два других пункта касаются его попыток «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

В обмен на указанные действия, согласно обвинительному заключению, Роберт Менендес и его супруга Надин Менендес получали «наличные, золото, выплаты по ипотеке, роскошный автомобиль и другие ценные вещи». Во время обысков в доме Менендесов обнаружили золотые слитки стоимостью более $100 тыс. и $480 тыс. наличными. Средства были спрятаны под одеждой. Прокуратура считает, что Роберт и Надин Менендесы «были вовлечены в коррупционные отношения» с 2018 по 2022 год.

В прошлом году перед началом военного конфликта на Украине выступил с законопроектом, направленным против РФ, который сам же назвал «матерью всех санкций». Именно инициатива Роберта Менендеса была взята за основу Белым домом при введений ограничений против российских властей и бизнеса РФ.

Александр Кислов