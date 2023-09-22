Сенатору-демократу США Менендесу предъявили обвинение в коррупции

Федеральная прокуратура США предъявила обвинение в коррупции американскому сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, следует из обвинительного заключения. Сам он вину отрицает. По этому делу также проходит жена сенатора Надин Менендес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сенатору предъявлено обвинение по трем пунктам. В одном из них речь идет о планах господина Менендеса «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Два других пункта касаются его попыток «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

В обмен на указанные действия, согласно обвинительному заключению, Роберт Менендес и его супруга получали «наличные, золото, выплаты по ипотеке, роскошный автомобиль и другие ценные вещи». Во время обысков в доме Менендесов обнаружили золотые слитки стоимостью более $100 тыс. и $480 тыс. наличными. Средства были спрятаны под одеждой. Прокуратура считает, что Роберт и Надин Менендесы «были вовлечены в коррупционные отношения» с 2018 по 2022 год. Судебное слушание по этому делу пройдет 27 сентября.

Роберт Менендес после предъявления обвинений заявил, что на протяжении года расследование в его отношении строится на «анонимных вбросах» о нарушениях, «которых не существует». «В центре моего внимания остается важная работа, и я не позволю беспочвенным обвинениям отвлечь меня от нее»,— сказал сенатор, его слова приводит New York Times.

В 2015-м Роберту Менендесу предъявили обвинение во взяточничестве за предоставление «политических услуг» взамен на подарки общей суммой около $1 млн. На судебном заседании в ноябре 2017-го присяжные не смогли вынести вердикт. В результате судебное разбирательство было прекращено.

NYT отмечает, что Роберт Менендес, возглавляющий комитет сената по международным отношениям,— один из самых влиятельных демократов в США. В 2021 году он подготовил законопроект о санкциях против России в случае боевых действий на Украине. В 2014-м МИД РФ запретил ему въезд в Россию.

Лусине Баласян