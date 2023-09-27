Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Маккарти призвал Байдена не допустить прекращения работы правительства

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента страны Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся прекращением работы правительства. Если к концу финансового года (30 сентября) не будет сформирован бюджет на следующий год, либо проект о краткосрочном финансировании, то работа правительства может остановиться.

На вопрос, будет ли приостановка работы правительства, Кевин Маккарти ответил: «Я не знаю. Спросите президента Байдена». Передает слова спикера The Washington Post.

Переговоры о согласовании бюджета между Джо Байденом и Кевином Маккарти прошли в мае. Издание отмечает, что бюджетные законы были бы приняты, если бы группа крайне правых консерваторов в нижней палате не отказалась от голосования. Речь идет о вопросе финансирования миграционной политики и выделения средств на военную помощь Украине.

Подробнее о противодействии демократов и республиканцев — в материале «Разброд и шатдаун».

Правительству США грозит новый шатдаун

Правительству США грозит новый шатдаун

Читать далее

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...