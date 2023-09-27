Маккарти призвал Байдена не допустить прекращения работы правительства

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал президента страны Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся прекращением работы правительства. Если к концу финансового года (30 сентября) не будет сформирован бюджет на следующий год, либо проект о краткосрочном финансировании, то работа правительства может остановиться.

На вопрос, будет ли приостановка работы правительства, Кевин Маккарти ответил: «Я не знаю. Спросите президента Байдена». Передает слова спикера The Washington Post.

Переговоры о согласовании бюджета между Джо Байденом и Кевином Маккарти прошли в мае. Издание отмечает, что бюджетные законы были бы приняты, если бы группа крайне правых консерваторов в нижней палате не отказалась от голосования. Речь идет о вопросе финансирования миграционной политики и выделения средств на военную помощь Украине.

Подробнее о противодействии демократов и республиканцев — в материале «Разброд и шатдаун».

Александра Горошилова