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Коммерсантъ FM
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Правительству США грозит новый шатдаун

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Противостояние республиканцев и демократов по параметрам федерального бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, может привести к шатдауну — частичной остановке работы правительства и всех госслужб. В целом США оказываются в такой ситуации не впервые. С 1976 года правительство приостанавливало работу 22 раза. В ряде случаев это длилось всего несколько суток, после чего демократам и республиканцам удавалось договориться. Самый продолжительный до сих пор шатдаун, произошедший при президенте Трампе, был спровоцирован вопросом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Он начался в декабре 2018 года, а завершился уже в 2019-м, через 35 дней.

Принято считать, что история шатдаунов началась в семидесятых годах прошлого века, когда в 1974-м был принят закон о контроле Конгресса над бюджетом и замораживанием средств. Он установил систему финансирования государственных учреждений, в рамках которой Конгресс должен был утверждать расходы на содержание государственных ведомств, чуть ли не по каждому из них принимая особое постановление.

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