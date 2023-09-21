Две фирмы поставят воронежским властям 28 автобусов за 152 млн рублей

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области подвел итоги пяти аукционов на поставку региону 48 автобусов. Общая сумма начальных цен контрактов составляла 401,6 млн руб. Один аукцион был признан несостоявшимся, еще в трех победила нижегородская компания, в одном — воронежская. Им нужно в сумме поставить 28 автобусов при совокупной цене контрактов 152,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Срок поставки всех машин — с 7 ноября по 11 декабря 2023 года.

Нижегородское ООО «Глобалавто» поставит региону 13 автобусов категории М2 на 20-25 мест на бензиновом двигателе, шесть дизельных автобусов категории М3 на 35-40 мест и два дизельных автобуса категории М3 на 25-30 мест. Сумма контракта составила 50,7 млн, 53,7 млн и 16 млн руб. соответственно. Она равна начальной стоимости работ, определенной властями при объявлении аукциона.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Глобалавто» зарегистрировано в Нижегородской области в мае 2013 года для торговли прочими автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 331,3 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн. Гендиректором и владельцем 40% является Дмитрий Мастаев, 60% принадлежит Наталье Мартемьяновой. С 2014 года компания получила 252 госконтракта на 5,2 млрд. Крупнейший заказчик — департамент промышленности и транспорта Воронежской области, который заключил с компанией десять договоров на 1,3 млрд. Также есть контракт с управлением транспорта Воронежа на 301,7 млн.

Воронежское ООО «Автоцентргаз-Русавто» поставит региону семь дизельных автобусов категории М2 за 32 млн руб. при начальной цене 32,8 млн руб. Стоимость одной машины — 4,7 млн руб., вместимость — 15-20 посадочных мест. Гарантия на каждый автобус должна составлять не менее 24 месяцев без ограничения пробега.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Автоцентргаз-Русавто» зарегистрировано в Воронежской области в октябре 2019 года для розничной торговли легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 3 млн. Директором и единственным владельцем является Ирина Малютина. Ей также принадлежат ООО «Воронежавтогазсервис» с тем же видом деятельности и ООО «Автоцентргаз», которое занимается техобслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и легких грузовиков. С 2012 года компания получила 349 госконтрактов на 1,4 млрд. Крупными заказчиками являются региональный департамент промышленности и транспорта и департамент соцзащиты, а также воронежский лесопожарный центр.

Несостоявшимся был признан аукцион по выбору подрядчика на поставку 20 газовых автобусов категории М3 за 248,4 млн руб. По условиям контракта, одна машина стоит 12,4 млн руб., в ней можно сидя перевозить 35-40 пассажиров. Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев или не менее 100 тыс. км пробега.

Также департамент промышленности и транспорта ранее объявил аукцион на поставку 23 газовых автобусов категории М3 за 389,6 млн руб. Стоимость одной машины — 16,9 млн руб. Вместимость — 30-35 посадочных мест. Гарантийный срок должен быть не менее 18 месяцев или не менее 150 тыс. км пробега. Торги находятся в стадии подачи заявок.

Ранее департамент промышленности и транспорта региона заявлял, что в этом году планируется закупить и передать муниципалитетам 220 автобусов. В июне нижегородская компания «Премьер» получила контракт на поставку 90 автобусов за 351 млн руб. В июле между двумя местными компаниями, московской и нижегородской были распределены контракты на поставку 131 автобуса за 513,8 млн руб. Среди победителей торгов были «Глобалавто» и «Автоцентргаз-Русавто».

Алина Морозова

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