«Алкоголь спешит на помощь»

Сенатор Андрей Клишас упрекнул МВД в нежелании бороться с нелегальной продажей спиртных напитков. Ранее силовое ведомство подвергло критике его законопроект об онлайн-продаже алкоголя. Документ предполагает, в частности, применение QR-кодов при покупке данного вида продукции. Таким образом предполагается избегать нарушений законодательства. Министерство внутренних дел посчитало, что подобных мер недостаточно. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что законопроект удастся быстро принять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России, можно сказать, произошел скандал в благородном семействе. Андрей Клишас, сенатор, как считается, близкий к силовикам, вдруг неожиданно подверг серьезной критике Министерство внутренних дел. Обвинил его в нежелании бороться с нелегальной торговлей алкоголем. Ранее он презентовал прогрессивный законопроект, который разрешает реализацию спиртного через интернет.

Суть в том, что цифровые технологии не должны позволять продать бутылку-другую кому попало, например, несовершеннолетним, нужно, чтобы этот процесс контролировало государство. Именно из-за этого вопрос не решается на протяжении длительного времени. Непонятно, как избежать нарушений действующего законодательства.

И вот решение вроде найдено, однако МВД сказало, мол, нет, этого недостаточно, остаются риски. Народ наш найдет, как обойти любой запрет, в том числе и цифровой. В этих словах есть определенная логика. Соседа попросил — вот и обошел закон. Клишас ответил, что нелегальная продажа алкоголя — огромный криминальный бизнес, а полиция наша порой закрывает на это глаза.

Здесь при желании можно даже разглядеть намек на «крышевание» подобных операций. И в этом тоже есть определенная логика. Не секрет, что пьянство это плохо. Власти с этим борются как могут, но при этом пытаются расширить возможности населения приобретать горячительные напитки с максимальным удобством.

А полиции, между прочим, на вызовы приезжать, когда некоторые несознательные граждане под влиянием выпитого наносят друг другу и окружающим телесные повреждения. Но мы понимаем, что и народу российскому сейчас непросто — ему нужно стресс снимать. А бизнесу необходимо зарабатывать, равно как и государству не помешают дополнительные доходы. Вот алкоголь и спешит на помощь. Многие он проблемы решает.

Но воз и ныне там. Почему-то вопрос с его онлайн-продажей в тупике. Если кого нужно иностранным агентом объявить или пособником, так это пожалуйста, хоть за день, а здесь такие сложности. Неужели и правда серьезные интересы тут задеты? Или просто никто не хочет брать на себя ответственность за негативные последствия? А вот это уже ближе к истине.

Очень сложный момент: с одной стороны, решение популярное, с другой — не очень. Так часто бывает, что рисковать никто не хочет, дабы крайним потом не оказаться. Один на другого кивает. Ладно выпивка, а то ведь случается, что куда более прогрессивные начинания в согласованиях тонут. И даже непонятно, как с этим бороться. Может, и вовсе не начинать? Пусть все остается как есть. А то, знаете, можно так и навредить.

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