Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила реэкспорт оружия на Украину

Совет кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) одобрил поправку к закону, разрешающую реэкспортировать оружие на Украину. В поддержку этого решения выступили 22 парламентария, против — 17, еще четверо воздержались.

Как уточняется в пресс-релизе, срок действия деклараций о нереэкспорте полученного оружия должен быть ограничен пятью годами. В числе других условий: страна не вовлечена в конфликт, не допускает серьезных нарушений прав человека, «не осуществляет право на самооборону».

Теперь проголосовать по поправке должен Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии. Когда аналогичная инициатива рассматривалась в феврале, нижняя палата высказалась против.

В марте парламент приостановил рассмотрение предложения разрешить странам Европы поставку Украине вооружений и боеприпасов, произведенных в Швейцарии. В том же месяце парламентарии отложили рассмотрение любых изменений в правила реэкспорта до мая. В мае в профильной комиссии сочли возможным реэкспорт при соблюдении ряда условий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер