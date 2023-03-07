Швейцария не хочет продать нейтралитет

Парламент Швейцарии отклонил поставленное на голосование предложение разрешить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов, ранее произведенных в конфедерации. Отказ Национального совета, идущий вразрез с ожиданиями ЕС и мнением некоторых местных политиков, нашел опору в традиционном швейцарском понимании нейтралитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание парламента Швейцарии в Берне

Фото: Denis Balibouse / Reuters Здание парламента Швейцарии в Берне

Фото: Denis Balibouse / Reuters

После двухчасового обсуждения Национальный совет Швейцарии отклонил большинством голосов — 23 «против», 18 «за» и 2 воздержавшихся — предложение лидера Либерально-радикальной партии Тьерри Буркарта. Он просил о снятии эмбарго, которое не позволяет европейским странам поставлять украинской армии оружие и боеприпасы, произведенные в Швейцарии и закупленные ранее европейцами для нужд собственной обороны. В частности, Германия нуждается в таком разрешении, чтобы передать Украине боеприпасы к уже отправленным на поле боя зенитным самоходным установкам Gepard.

Господин Буркарт мог сослаться не только на то, что швейцарский парламент «единогласно осудил эту войну и что солидарность Швейцарии с другими западными странами также должна быть военной солидарностью». Февральские опросы общественного мнения, проведенные институтом Sotomo для воскресного выпуска Neue Zurcher Zeitung, показали, что большинство (хотя и не подавляющее) швейцарцев (55%) считает, что третьи страны должны иметь возможность поставлять на Украину оружие отечественного производства.

«Сложившаяся ситуация вызывает большое раздражение у наших партнеров. Они уважают наш нейтралитет и отказ поставлять военную технику Украине напрямую. С другой стороны, они не понимают, почему блокируется реэкспорт»,— говорил Тьерри Буркарт.

Между тем парламент поддержал нейтралитет Швейцарии, решив, что разрешение реэкспорта поставит его под сомнение. Некоторые парламентарии даже поделились подозрениями, что за предложениями о реэкспорте стоят промышленники, надеющиеся на новые большие военные заказы.

Среди клиентов Швейцарии — 25 стран, к которым, в частности, относятся Германия, Дания и Испания, которые уже запросили разрешения на реэкспорт, а также США, Великобритания, Франция, Италия и Польша, от которых такие запросы пока не поступали. Отвечая Тьерри Буркарту, спрашивающему, «почему эти страны все еще должны покупать швейцарскую военную технику, если они не могут продать ее друг другу», депутат от Швейцарской социалистической партии Карло Соммаруга сказал, что возмущен желанием использовать страдания украинского народа для продвижения вооружений, вместо того чтобы сосредоточиться на гуманитарной и политической помощи.

Федеральный совет, правительство страны, придерживается осторожной позиции. «Цель Швейцарии не состоит в том, чтобы активно поддерживать какую-либо воюющую сторону,— заявил министр экономики и экс-президент Швейцарии Ги Пармелен.— Разрешая реэкспорт в Украину, вы выступаете на одной стороне конфликта и нарушаете закон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Либерально-радикальной партии Швейцарии Тьерри Буркарт

Фото: Парламент Швейцарии Лидер Либерально-радикальной партии Швейцарии Тьерри Буркарт

Фото: Парламент Швейцарии

После того как Швейцария присоединилась к направленным против России санкциям, дипломаты РФ заявили, что более не считают конфедерацию нейтральной страной. Их заявление было встречено в Швейцарии по-разному. Одни сказали, что, раз так, у Швейцарии окончательно развязаны руки. Другие, как например независимый депутат Томас Миндер, говорят, что оружие не поможет достигнуть немедленного мира, а только приведет к еще большим жертвам. У Швейцарии, как утверждает законодатель, может быть гораздо более ответственная роль, чем подливать масла в огонь. Беспристрастность возможного посредника, по словам господина Миндера, не должна подвергаться сомнению: «Чтобы положить конец конфликту, понадобится третье нейтральное государство».

В среду в Национальном совете будет обсуждаться другое предложение — не об отмене эмбарго на реэкспорт вооружения, а об ограничении времени действия соответствующих лицензий, которые страна передает своим партнерам.

Федеральный совет в связи с этим напоминает: даже если парламент в будущем пойдет навстречу сторонникам отмены ограничений, изменение закона коснется только новых закупок и не может иметь обратной силы, чтобы разрешить поставку ранее проданного оружия. «Таким образом, запрос Германии на передачу боеприпасов для танков на Украину не может быть ни в коем случае удовлетворен,— говорит Ги Пармелен.— Право на нейтралитет требует, чтобы к сторонам в конфликте относились на равной основе».

Уникальное положение Швейцарии, которое уберегло ее народ от участия в двух самых страшных мировых войнах,— одно из главных завоеваний страны. Любое, даже потенциальное, покушение на него вызывает ответную реакцию. Можно вспомнить, как во время войны в Иране один из основателей Swatch Group, владелец Hayek Engineering Николас Хайек приостановил поставку производившихся на его предприятии электронных компонентов для американских ракет.

С другой стороны, накануне и даже во время Второй мировой страна без колебаний поставляла скорострельные пушки Oerlikon и Германии, и США с Францией. В нынешней Европе для Швейцарии, конечно, важно сохранить хорошие отношения с соседями по ЕС, не ставя под угрозу свой довольно значительный военный экспорт. С другой стороны, возможно, что нейтральный статус принесет в конечном итоге стране не только политические, но и экономические бонусы.

Алексей Тарханов, Берн